COVID-19: idosos de 63 anos são vacinados nesta quarta-feira (14/4) em BH

De acordo com a programação da PBH, é previsto que pessoas com 63 anos, completos até 30 de abril, sejam vacinados pela primeira dose até a próxima sexta-feira (16/4). Os mais de 150 postos de saúde estarão abertos das 7h30 às 16h30 e, os pontos de imunização para veículos, das 8h às 16h30.

No entanto, aqueles que optarem pelos drive-thrus devem ficar atentos aos dias de funcionamento dos locais durante esta semana de imunização. Confira:

14 de abril (quarta-feira)

14 de abril (quarta-feira) a 16 de abril (sexta-feira)

O idoso deve levar documento de identidade e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde Municipal recomenda a presença de apenas um acompanhante por pessoa.

Em mais uma semana de imunização em Belo Horizonte, os trabalhadores da saúde entre 43 e 49 anos também serão vacinados contra o coronavírus a partir desta quinta-feira (15/4), pela primeira dose, e os idosos de 74 e 73 anos, recebem a segunda dose do imunizante no sábado (17/4).

Além disso, a Secretaria de Saúde Municipal informou que o trabalhador não pode ter apresentado sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias nem ter tomado qualquer outra vacina no mesmo período.

Para o momento da imunização, é necessário que o profissional leve documento de identificação com foto, registro no conselho profissional e documento que comprove a veiculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte. A lista completa da documentação pode ser acessada no portal da PBH