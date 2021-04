Alunos da área de saúde do Uni-BH realizam atendimento presencial em UPAs

Os serviços são válidos como carga horária do internato e estágio dos estudantes (foto: Reprodução/Pixabay)

Alunos dos cursos de medicina, psicologia, nutrição e fisioterapia do Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) estão oferecendo atendimento médico, psicológico, nutricional e fisioterapêutico, de forma presencial e remota, para a população em meio à pandemia da COVID-19.





A iniciativa é mais um recurso para aqueles que necessitam de cuidados urgentes em unidades de saúde. Os serviços prestados integram a carga horária do internato e estágio dos estudantes.





Na capital mineira e em São José da Lapa, na Região Metropolitana, os trabalhos iniciaram no dia 31 e 25 de março, respectivamente. Os alunos do 11° e 12° período de Medicina, estão atuando nos centros de saúde e UPAs para apoiar as secretarias de Saúde no combate ao coronavírus.





Em BH são 20 alunos e quatro instrutores do curso e, em São José da Lapa, 21 alunos e os instrutores são os próprios profissionais da cidade.





Para garantir a segurança, bem como a prevenção da doença, todos os alunos receberam a vacina contra a COVID-19. Em Belo Horizonte, os acadêmicos fazem plantão de 24h nas unidades de saúde localizadas na Vila Imperial, Região Oeste, e no Barreiro de Cima, Região do Barreiro. Por outro lado, em São José da Lapa os plantões são de 12h duas vezes por semana, nas duas policlínicas do município.





Segundo a coordenadora adjunta do curso de Medicina do UniBH, Camila Vieira Sousa, os alunos também recebem capacitação pelas secretarias municipais de Saúde de cada cidade. Assim, o projeto valida o Internato. “A duração do trabalho em Belo Horizonte será de duas semanas e em São José da Lapa até junho, mês da formatura. Tenho certeza de que será um excelente aprendizado aos futuros profissionais! ”, disse.

Ajuda psicológica

Diante do cenário crítico da pandemia e das incertezas, grande parte da população tem desenvolvido quadros de transtornos de ansiedade e depressão.





O responsável técnico da psicologia na Clínica Escola, professor João Henrique, comenta que o atendimento psicológico já era realizado presencialmente. Contudo, com a chegada da pandemia, os estudantes começaram a atuar remotamente.





“Temos cerca de 300 alunos a partir do 5º período em atendimento a, aproximadamente, 400 pacientes. Acredito que, desde 2020, foram registrados mais de mil pacientes conosco”, ressalta.





Os atendimentos online são regulamentados pela Resolução CFP n° 011/2018 e Resolução CFP nº 004/2020. São vários tipos de atuação: psicoterapia, psicodiagnóstico, plantão psicológico, psicoterapia breve e triagem. As consultas são feitas a qualquer hora do dia e são agendadas conforme agenda dos pacientes.





De acordo com o professor, o trabalho tem proporcionado experiências e aprendizados tanto para os estudantes quanto para os pacientes atendidos.





“Nossos acadêmicos estão desenvolvendo competências e habilidades de atendimento nesse novo formato online. Além disso, podem alcançar cenários e contextos variados, já que, por ser remota, a prestação de serviços alcança pessoas com vivências e culturas diferentes”, pontua.

Plano alimentar e acompanhamento nutricional

A equipe de nutrição recebeu mais de 190 pacientes em apenas dois dias de divulgação das vagas para acompanhamento nutricional. Atualmente, 18 alunos prestam, em duplas, esse serviço. São oito consultas por dia, três vezes por semana. Os outros dias são reservados para discussão sobre os casos, além da montagem e entrega do plano alimentar.





Cada paciente tem dois atendimentos e passam por uma avaliação para receberem a dieta. O acompanhamento é feito mensalmente para observar a evolução do tratamento.





Para a professora Carla Eustáquio Augusto, coordenadora dos cursos da Saúde do Uni-BH, os atendimentos remotos têm mostrado resultados positivos.





“Os alunos aprendem a diversificar o tipo de tratamento para os pacientes com a nova técnica de atendimento e reabilitação de forma remota. Já os clientes, conseguem dar continuidade aos tratamentos que foram iniciados sem qualquer problema. A vantagem da clínica integrada que une os alunos de nossos cursos de saúde é que há uma visão de trabalho interdisciplinar, pois profissionais de áreas diferentes se relacionam para o bem comum dos pacientes”, conta.

Fisioterapia online

Desde o último semestre do ano passado, os estudantes de Fisioterapia atendem de forma remota. Ao todo, 42 pacientes recebem atendimentos para os tratamentos de: fisioterapia ortopédica; gerontologia; saúde da mulher; neurofuncional adulto e pediatria; além de fisioterapia, cardiovascular e respiratória. Cerca de 45 alunos estão à frente desse trabalho.