Cefet-MG cria projeto para divulgar informações sobre COVID-19

Material impresso produzido para divulgação do projeto (foto: Projeto TamoJunto/Cefet-MG/Reprodução) Cefet-MG) criou um projeto de extensão - o 'COVID-19. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais () criou umde extensão - o ' TamoJunto ' - com ações para ajudar comunidades de Belo Horizonte a se informarem e se prevenirem contra a

De acordo com Sandro, a iniciativa partiu de um pedido de ajuda dos líderes da Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana (ASMAC) e do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), para conseguir disseminar informações verdadeiras sobre a COVID-19 nas comunidades Aglomerado Cabana Pai Tomás, que fica na Região Oeste de BH, no Aglomerado da Serra, e nas ocupações Paulo Freire, Vila Esperança e Eliana Silva.

O projeto parte do princípio de que um dos maiores obstáculos para o combate à COVID-19 é o fácil acesso à informação confiável e acessível a todos. Assim, o objetivo é unir ciência, tecnologia e sociedade para construir uma rede de comunicação popular, estimulando o acesso à informação e solidariedade no combate à pandemia.

Sandro explicou que ''os líderes chegaram até nós com fotos do início da pandemia, de pessoas morrendo de COVID-19, e uma multidão nas ruas da comunidade sem máscara e sem saber o que estava acontecendo. Em julho de 2020, a Cabana Pai Tomás bateu o recorde de mortes pelo coronavírus em BH".

O professor conta que foi desenvolvido um whatsapp com informações atualizadas sobre tudo o que se relaciona à COVID-19 e ao atual momento em que estamos vivendo com todas as dificuldades sociais e financeiras. As informações são enviadas automaticamente para as pessoas que se interessarem. Sandro explicou que o whatsapp foi escolhido, pois é o meio de comunicação mais usado entre os líderes das comunidades para divulgar as informações.

Veja a seguir as opções de assuntos que integram o projeto:

Transmissão, prevenção e sintomas da COVID-19

Auxílios emergenciais

Eventos culturais nos territórios

Proteção à mulher, à criança/adolescente e às pessoas idosas

Incentivo à renda e ao trabalho

Redes de apoio e solidariedade

Estatísticas sobre a COVID-19

Para fazer parte da lista de transmissão, basta acessar o (31) 9758-4862 e escolher o tema.

Momento em que o carro de som passa nas comunidades alertando sobre as formas de se prevenir contra a COVID-19 (foto: Projeto TamoJunto/Cefet-MG/Reprodução) "O projeto conta também com ações presenciais. As equipes vão até as comunidades distribuir kits de higienização e álcool em gel para a população e materiais impressos informativos sobre a prevenção contra a COVID-19. Tem uma ação muito importante que se chama ' Rádio TamoJunto Informa '. Carros de som circulam pelas ruas da comunidade levando informações sobre a COVID-19, para evitar as fake news, e funciona também como podcast disponibilizado nas principais plataformas, como Spotify'', explica o professor.

Sandro diz que o projeto já recebeu retorno positivo dos líderes das comunidades. "As informações foram muito importantes, pois eles já conseguiram manter as pessoas protegidas, evitando a contaminação pelo vírus."

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.