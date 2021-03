'É mais uma prova da importância da vacina', diz médico após surto em asilo

Asilo de Monte Belo sofre surto de COVID-19 e idosos tem sintomas leves (foto: Ascom/divulgação)

Imaculada Conceição, deo, no Sul de Minas, sofreu umdeapós imunização.No total, 22 pessoas foram contaminadas, sendo 12 internos e 10 funcionários. Todos tiveram sintomase estão em

A testagem foi feita em massa após a suspeita de um dos funcionários.

“Nós ainda não sabemos a causa da contaminação, mas na última sexta-feira (26/3) um colaborador apresentou sintomas e testou positivo para a doença. Então resolvemos testar os idosos e funcionários”, diz Edson José Dias Marcos, presidente do asilo.

Em nota divulgada pelo Lar dos idosos, a diretoria afirma que tem seguido todas as medidas de prevenção contra a COVID-19 desde o início da pandemia. “Informamos que estamos seguindo a Norma 05/2020 da Anvisa que orienta e fiscaliza as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)”, afirma.

Segundo a diretoria,o asilo tem 46 internos e todos foram imunizados com duas doses da vacina contra a COVID-19. “Não tivemos casos graves. Todos os contaminados já foram medicados e estão em isolamento”, completa.

Monte Belo soma 511 casos positivos do novo coronavírus, sendo 17 mortes em decorrência da doença.



Eficácia da vacina

O médico infectologista Luis Carlos Coelho explica que, após 14 dias de receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, parte-se do princípio de que a pessoa está imunizada.

“Isso significa que a pessoa vacinou e produziu anticorpos contra aquele vírus. De modo a ser entendida, que está protegida. Não temos uma vacina 100% eficaz, no sentido de promover a imunização. Todas elas têm um percentual de imunização capaz de garantir uma segurança para a pessoa que tomou. Então, isso é algo previsto para qualquer das vacinas, e não seria diferente com a da COVID”, informa médico infectologista.

De acordo com o infectologista, a vacina tem uma redução significativa da morbimortalidade. “A gente tem uma queda da morbidade, ou seja, do adoecimento e uma queda significativa da mortalidade desse grupo imunizado. Só da gente diminuir internações, internações em CTI e letalidade da doença do grupo vacinado, é um avanço espetacular. De certo modo, isso é mais uma prova da importância da vacina”, ressalta.

