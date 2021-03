Secretário de Saúde de BH recebe primeira dose da vacina contra COVID-19

Secretário Municipal de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, de 67 anos (foto: Divulgação/PBH) secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, de 67 anos, recebeu neste sábado (27/3) a primeira dose da vacina contra COVID-19. Como médico, ele faz parte dos profissionais de saúde com mais de 60 anos que começaram a receber o imunizante na capital mineira. de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, de 67 anos, recebeu neste sábado (27/3) a primeira dose dacontra. Como médico, ele faz parte dos profissionais de saúde com mais de 60 anos que começaram a receber o imunizante na capital mineira.









“Estou muito feliz de estar aqui e muito emocionado por vários motivos. Primeiro porque estamos aguardando chegar a nossa vez há muito tempo. E segundo em ver o funcionamento espetacular que está sendo, um atendimento de primeira ordem superando todas as minhas expectativas. Vacinar é um ato de amor e de responsabilidade consigo e com a comunidade”, afirmou.





Jackson é doutor em medicina, especialista e mestre em dermatologia. Por três mandatos, que duraram até 2010, Jackson também foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia na Regional Minas Gerais.





A contribuição para a saúde pública não começou em 2016, com o convite do prefeito Alexandre Kalil (PSD). O dermatologista já havia atuado na Secretaria Estadual de Saúde como coordenador do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis em meados dos anos 1980.





Líder do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 em BH, montado a pedido de Kalil, Jackson convidou outros três médicos para fazerem parte do grupo que traça as estratégias de controle do novo coronavírus na capital.





É em reuniões semanais com os infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás que saem as orientações sobre flexibilização do comércio ou restrições mais rígidas.