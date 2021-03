Hospital de Divinópolis aluga container refrigerado para armazenar corpos

Chegada do container em Divinópolis gerou pânico nas redes sociais (foto: Reprodução WhatsApp)

A situação crítica do sistema de saúde também atinge a rede privada de Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais. Operando com 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para COVID-19, oadotou medidas de contingenciamento.Um container refrigerado foi alugado para o armazenamento de corpos.

A chegada do container gerou pânico nas redes sociais. "Para quem acha que é brincadeira, chegou um caminhão frigorífico no hospital Santa Mônica (...) Para quem está fazendo aglomeração, fica a dica", disse um homem ao filmar o container.

Em nota, o hospital diz que “está totalmente comprometido com a população local no enfrentamento da COVID-19” e que a locação é uma prática para manter o bom atendimento.

E destacou a capacidade máxima atingida em hospitais em todo o país.



“No caso do Hospital Santa Mônica, ainda não estamos nessa estatística negativa, mas o grupo adota todas as formas de contingências possíveis para execução das suas boas práticas em todas as fases de atendimento, incluindo a referida locação de container refrigerado”, diz a nota.

Atendimentos regulados

Para manter a assistência, a unidade, que não atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também está regulando os atendimentos, "dentro das melhores práticas e protocolos, obviamente limitados à capacidade que o hospital tem (recursos humanos, corpo médico e técnico, medicamentos e materiais, gases medicinais dentre outros)”.

Com isso, os leitos de internação e/ou UTI serão priorizados para casos graves da doença e demais casos de urgência/emergência inadiáveis.



De acordo com o hospital, isso está sendo feito para “não prestar prioridade para um paciente que pode adiar o atendimento médico presencial para outro momento em que haja maior controle, até para a própria segurança do mesmo”.

Limitados à capacidade da unidade, todos os pacientes, sejam eles beneficiários do plano de saúde próprio, de outras operadoras e mesmo particulares estão sendo atendidos no Pronto Atendimento. Caso tenha limitações nos convênios, as operadoras e demais prestadores de serviços serão informadas.

Ocupação máxima

Todos os 21 leitos de UTI estavam ocupados no Santa Mônica até o início da tarde desta sexta-feira (26/3). Na enfermaria, 14 das 23 vagas estão com pacientes.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

