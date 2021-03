UFMG: índices de mortes por região devem orientar prioridades de vacinação

Vista do Aglomerado Santa Lúcia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Gráfico relaciona mortalidade por covid-19 e situação de vulnerabilidade social (foto: Reprodução/UFMG )

Local de moradia

Os índices dedurante a pandemia do novoforam mais altos nas áreas de maiorsocial. Foi o que o estudo conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicado nessa terça-feira (23/3) indicou. Portanto, de acordo com a pesquisa, essas pessoas devem ganhar prioridade na escala de vacinação.O estudocomprovou maior mortalidade por causas naturais e por COVID-19, entre março e outubro do ano passado, conforme o Índice de Vulnerabilidade em Saúde (IVS).O índice que leva em conta as variáveis saneamento, coleta de lixo, abastecimento deda. As áreas são classificadas de acordo com baixo, médio e elevado risco social.“A pandemia não atinge a população da mesma forma e está escancarando ainda mais abrasileira. Pessoas idosas e com maior vulnerabilidade social são as mais atingidas. Por isso, considerando os grupos prioritários, devemos privilegiar a distribuição da vacina em áreas de média e alta vulnerabilidade social”, afirma a professora Deborah Carvalho Malta, da Escola de Enfermagem da UFMG, uma das responsáveis pela pesquisa.



O local de moradia em Belo Horizonte também se mostrou fator preponderante. A taxa média de mortalidade foi de 292,3 por 100 mil residentes entre idosos (60 anos ou mais). As taxas foram de 179,2, no setor de baixa vulnerabilidade, 353,6 (média) e 472,6 (vulnerabilidade elevada e muito elevada).



Ainda de acordo com o estudo, essas diferenças se mantêm entre idosos de 60-74 e 75 anos ou mais. Os números bem mais que dobram na comparação entre setores de baixa e elevada vulnerabilidade.



“As taxas de mortalidade padronizadas para a idade evidenciaram o aumento do risco de morte conforme aumenta a vulnerabilidade social. Os idosos que residem nessas áreas correm maior risco de exposição ao vírus, porque precisam usar o transporte público, moram com parentes que trabalham em serviços essenciais, têm acesso mais dífícil aos serviços de saúde e maior número de comorbidades, o que aumenta a letalidade por COVID-19”, afirma Deborah Malta.



A pesquisa foi feita com a participação de pesquisadores e gestores da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte (SMS-BH) e da organização global de saúde pública Vital Strategies.

