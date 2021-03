Mesmo na onda roxa, Patos de Minas libera parte das atividades presenciais

Além das atividades consideradas essenciais, o novo documento possibilita que restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, praças de alimentação, bares, lojas de conveniência funcionem de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, sendo permitido o consumo no local.



A ocupação máxima deve ser 30% do permitido para o local. Está proibida a venda de bebida alcoólica. Esses estabelecimentos ficam autorizados a funcionar com venda remota e retirada no local, ambos sem restrição de horário, todos os dias da semana.



De maneira geral, o comércio lojista, incluindo estabelecimentos em shoppings, galerias e pátios, poderão atender presencialmente de segunda a sexta-feira, no horário comercial, ficando fechado aos fins de semana e feriados. Ocupação máxima também de 30%.



Também foi dada possibilidade de que salões de beleza, barbearia e clínicas de estética funcionem de segunda a sexta, com atendimento será somente mediante agendamento, na proporção de um cliente por funcionário.

Outra atividade que poderá funcionar é a de clubes sociais, academias e demais estabelecimentos voltados à prática esportiva. Todos entre segunda e sexta apenas, das 5h às 22h. Capacidade máxima de 30%, obedecendo ao distanciamento de 3 metros entre as pessoas.

“Vale destacar que o funcionamento de qualquer atividade deve ser acompanhado de rigoroso cumprimento das medidas de segurança e dos protocolos sanitários. Isso porque Patos de Minas apresenta queda diária nos casos diários, mas a ocupação de leitos segue muito alta e há registros de óbitos diariamente”, destacou em decreto a Prefeitura de Patos de Minas.

Aos que descumprirem o uso de máscara individual dentro dos estabelecimentos comerciais será aplicada multa que varia de R$ 600 a R$ 4,5 mil. Além disso, ocorrerá a lacração imediata do estabelecimento por sete dias no ato da fiscalização que constatar a ocorrência da violação por mais de cinco pessoas. As pessoas físicas que desrespeitarem a determinação do uso obrigatório de máscaras, em vias públicas e locais abertos ao público, serão multadas em R$ 100 no ato da fiscalização.