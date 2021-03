Com COVID-19 e circulando entre as pessoas, família tenta ajudar o pai

Mãe e filho circulam pelos hospitais mesmo contaminados pela COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Wallace e a mãe, Helena, tentam entregar roupas no hospital para o pai mesmo tendo de ficar isolados (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Eles poderiam ter passado ao seu lado e você não desconfiaria. Com travesseiros e sacolas de roupas nas mãos, mãe e filho se perdem entre a multidão que circulapela Região dos Hospitais, o local onde mais pacientes com a COVID-19 são tratados em Belo Horizonte. Levam roupas para o pai doente, mas carregam com eles próprios o vírus que levou o sistema de saúde brasileiro ao colapso, com mais demanda de pacientes do que leitos para os tratar.A própria irresponsabilidade da dupla, já testadapara o novo coronavírus (Sars-CoV-2), se dá, segundo eles, por causa do colapso hospitalar, uma vez que afirmam que o pai precisa de cobertores, travesseiros melhores e roupas enquanto se trata da COVID-19 na internação da Santa Casa de Misericórdia de BH, onde está há umaMesmo sendo para ajudar o parente, os dois arriscam a sociedade ao continuar a propagação da doença e podem, até mesmo ser presos, ainda que usem máscaras de tecido e digam não se aproximar demais das pessoas. Segundo o artigo 268 do Código Penal, é crime infringirdo poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que pode acarretar detenção de um mês a um ano e multa.”Na nossa casa são cinco pessoas com a COVID-19, incluindo uma criança de 1 anos e 6 meses. Fizemos o teste e deu positivo. Os médicos disseram que a gente tinha de ficar no,mas só saímos porque o meu marido precisa dessas roupas, a gente não quer que ele passe frio. Quer que ele saia vivo e volte para nós”, disse a dona de casa Helena Aparecida Silva Rocha, de 51 anos. Mesmo, ela e o filho estão desde a semana passada tentando contato com o pai da família, o mecânico Ronaldo de Jesus Rocha, de 55 anos.”Meu pai pegoudurante esta semana. Ele está em observação aqui na Santa Casa. Não estamos conseguindo visitá-lo, nem vê-lo para entregar as roupas que ele precisa. Na ala de COVID-19 do hospital não entra ninguém”, afirma o filho, o técnico em química Wallace Luiz da Silva Rocha, de 30.Desde que o pais começou a passar mal, os dois deixam o isolamento em sua casa no Bairro Taquaril, na Região Leste de BH, para tentar acompanhá-lo na internação médica. “A famíliaestá contaminada. Estamos trancados em casa e só saímos para trazer as roupas para o meu pai, depois vamos voltar pra casa. Nós estamos melhores. Não estamos sentindo quase nada. Só mesmo muita tosse e dor de cabeça. Nossos vizinhos todos também pegaram a doença. Muitos estão doentes, outros já se recuperaram”, conta Wallace.O pai da família, Ronaldo de Jesus, foi o que apresentou o pior estado de saúde e por isso precisou ser. “Levamos ele na UPA e nos disseram que era uma virose. Depois ele foi piorando, sentindo febre e falta de ar. Levamos de novo e disseram que podia ser COVID-19. Testaram a ele e a nós e estamos todos com o vírus”, afirma a dona de casa.Mãe e filho confirmam saber que nãodeixar o isolamento. “O médico nos disse mesmo que não era para a gente sair de jeito nenhum. Mas como é que vamos deixar o nosso pai aqui sem uma roupa descente para vestir, passando até frio e sozinho”, disse o técnico.Contudo, os dois confirmaram que vão tentar à tarde entregar as roupas novamente para o pai e se perderam mais uma vez entre osda movimentada região hospitalar, entre as várias pessoas que atravessavam os dois sentidos da Avenida Francisco Sales, em frente à Santa Casa. “Estamos de carro, A gente não ia pegar ônibus, porque teria risco de passar para outrasesse vírus”, disse Wallace, antes de partir com a mãe até o local onde deixou o carro estacionado.A pandemia do novo coronavírus exigiu a edição de uma legislaçãopara que as autoridades tivessem respaldo para impor medidas de controle. A Lei 13.979 de 2020 prevê oito dispositivos: a adoção de isolamento, separação de pessoas ou coisas contaminadas; quarentena, restrição de atividade ou separação de pessoas ou coisas suspeitas de contaminação; realização compulsória, mesmo contra à vontade da pessoa, de exames, testes, coleta de material, vacinação e tratamentos; estudo ou investigação; exumação, manejo e até destruição de cadáveres; restrição temporária de entrada ou saída do país; requisição de coisas ou pessoas; e, autorização temporária para importação de produtos necessários sem registro na Anvisa.A reportagem aguardada Santa Casa sobre as condições das pessoas interndas.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.[VIDEO5] A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.[VIDEO4]A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 [VIDEO2]

