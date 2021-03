Hospital Júlia Kubitschek, em BH, passará a ser exclusivo para COVID-19

Hospital Júlia Kubitscheck passará a atender, de forma exclusiva, pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Hospital Júlia Kubitscheck, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, passará a atender de forma exclusiva pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19 a partir desta segunda-feira (22/03). De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a solicitação partiu da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). , na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, passará a atender de forma exclusiva pacientes suspeitos ou confirmados coma partir desta segunda-feira (22/03). De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a solicitação partiu da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).









Atualmente, o Júlia Kubitscheck conta com 59 leitos de terapia intensiva, 203 unidades de enfermaria para adultos e outros 10 leitos de enfermaria obstétrica. A maternidade do hospital, de acordo com a Fhemig, continuará atendendo urgências. A ala é referência para gestantes suspeitas e confirmadas para coronavírus.





Transferências entre hospitais

De acordo com a Fhemig, a maioria dos atendimentos no Júlia Kubitscheck são por meio da Central de Regulação ou aos pacientes egressos do próprio hospital. Esses pacientes serão transferidos, de forma temporária, Unidade Alternativa de Assistência à Saúde Galba Velloso (UAAS-GV), que está na retaguarda de assistência durante a pandemia. Algumas transferências também podem ser feitas para o Hospital Alberto Cavalcanti, conforme o caso clínico.





“O Galba Velloso ainda receberá pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de BH, que estão nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) por motivos clínicos diversos, contribuindo para minimizar o impacto da reversão de leitos para a COVID-19 para o atendimento de outros agravos que também afligem a saúde pública”, concluiu.