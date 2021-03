COVID-19: Divinópolis oferece cloroquina na rede pública

O vídeo foi gravado antes da decisão técnica desta terça-feira (16/3) e veiculado nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeitura de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, vai fornecer na rede pública medicamentos paracontra a COVID-19. Uma equipe técnica foi formada a pedido do prefeito Gleidson Azevedo (PSC) para estudar a possibilidade de estabelecer um. Entretanto, ela se posicionou, nesta terça-feira (16/3), contra a institucionalização, alegando que não há eficácia comprovada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disse que, em respeito ao ato médico, “não formalizará documento institucional de indicação ou não de tais terapêuticas”. Entretanto, respeitará a decisão médica e do paciente e fornecerá medicamentos aos usuários da rede pública.

Entre os remédios disponíveis na rede pública estão hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, que podem ser prescritos. “O médico tem autonomia para prescrição ou não de quaisquer desses medicamentos”, afirmou. Destacou ainda que as pessoas devem preconizar os cuidados protetivos, como isolamento social, higiene rigorosa e uso de máscaras.

O profissional que prescrever os medicamentos deverá preencher ou elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), detalhado, compreendido e assinado pelo paciente. A conduta do médico deve ser anotada no prontuário, seja ela de prescrição ou não.

Sem evidências

Participaram da reunião que definiu por não estabelecer protocolo o infectologista Lécio Vasconcelos Junior; o médico generalista de unidade de saúde e professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Hygor Kleber Cabral Silva; o enfermeiro conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MG) e também professor da UFSJ, Richardson Miranda Machado; a diretora da Vigilância em Saúde, Érika Camargos e a diretora da Atenção Primária à Saúde, Daniela Dias Vasconcelos.

Ao se posicionarem contra o tratamento precoce, eles afirmaram que “atualmente não há evidências científicas para indicação dos fármacos hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina - associados ou não ao uso de corticosteroides, antibióticos (azitromicina) e vitaminas, dentre outros - na prevenção ou tratamento de COVID-19”.

Vídeo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, antes da decisão técnica, o prefeito e o secretário já descartavam a institucionalização do tratamento precoce por não ter estudo comprovando a eficácia. Mesmo assim, ressaltavam que a prática já é realizada na cidade.

“O tratamento precoce não demanda um protocolo municipal institucionalizado. Não é um protocolo político, apesar que para se ter um protocolo teria que passar todo um estudo para comprovar a eficácia. Os medicamentos são ofertados pela rede municipal e ficam disponíveis para os médicos a prescrição. Lembrando prefeito, que cabe ao médico prescritor fazer isso. Os remédios são ofertados na rede pública, ivermectina, hidroxicloroquina, zinko. Basta o médico prescrever junto com o termo de responsabilidade do paciente", afirmou o secretário na gravação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

