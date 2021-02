Com cloroquina na lista, Farmácia de Minas vai ampliar retirada de remédios

Cloroquina está na lista dos medicamentos que poderão ser retirados em quantidade extra na Farmácia de Minas a partir de março (foto: Leandro Couri - 11/04/2020)

Os usuários da Farmácia de Minas localizada no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vão poder retirarque o habitual. Entre os fármacos incluídos na lista está a cloroquina 150 miligramas.

Com isso, os pacientes poderão resgatar medicamentos paraA medida começa a valer somente em março.

Contudo, o governo avalia estender a lista de medicamentos (confira abaixo) em abril.

De acordo com o governo de Minas, o objetivo da medida é evitar as longas filas formadas em frente ao equipamento de saúde.

Incluída na lista, a cloroquina se destina ao tratamento da malária, amebíase e lúpus. Ela tem sido apontada pelo governo federal como arma contra a COVID-19.

Porém, não há comprovação científica da eficácia do medicamento. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a ingestão do fármaco para combater a virose.

Confira a lista de medicamentos que poderá ser retirada com dosagem extra na Farmácia de Minas de BH:

• Ambrisentana 5 mg;

• Calcitonina 200 UI;

• Cloroquina 150 mg;

• Codeína 60 mg;

• Genfibrozila 900 mg;

• Lamotrigina 25 mg;

• Morfina sol oral;

• Morfina LC 100 mg;

• Morfina LC 60 mg.

Longas filas

Durante a pandemia, o Estado de Minas tem noticiado as longas filas que se formam com pacientes em busca de medicamentos na Farmácia de Minas da Avenida do Contorno.

Na semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) culpou os usuários do SUS pela aglomeração no local. De acordo com a SES, muitos comparecem no local antes das 7h, quando a entrega se inicia.

Além disso, o governo informou que pacientes tentam a retirada de remédios sem agendamento ou comparecem ao local fora da data acordada.