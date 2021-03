Com comércio fechado, usuária flagra ônibus superlotado em BH; veja vídeo

Linha 626 Landi com superlotação em horário de pico (foto: Arquivo Pessoal) Venda Nova, gravou um vídeo pelo celular, mostrando como a linha de ônibus 626, que faz o trajeto Esplendor/Landi, ficou superlotada no horário de 4h30, em que ela pega a condução para seguir até seu local de trabalho. Mesmo com os serviços Uma moradora do Bairro Mantiqueira, em, gravou umpelo celular, mostrando como a linha de626, que faz o trajeto Esplendor/Landi, ficouno horário de 4h30, em que ela pega a condução para seguir até seu local de trabalho. Mesmo com os não essenciais proibidos de funcionar , por decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, o transporte seguiu com superlotação.





Resposta da BHTrans





Segundo a assessoria de comunicação da BHTrans, a linha 626 Esplendor/Landi não teve a frota reduzida, após a prefeitura de BH estabelecer o novo decreto do fechamento de serviços não essenciais novamente. Segundo a empresa, foram feitos ajustes nos horários de acordo com a demanda de passageiros.





A assessoria ainda disse que a linha está realizando os trajetos de 4h às 19h35, e com um turno noturno, de 22h às 23h55. No horário de pico de 4h às 7h, os transportes desta linha estão rodando com intervalo de 6 e 7 minutos entre as viagens. Os intervalos aumentaram no horário das 13h, que não apresentam grande demanda de passageiros.





A BHTrans informou que a fiscalização das medidas de prevenção contra a COVID-19 está sendo monitorada constantemente, principalmente nas estações, onde a Guarda Municipal está orientando os passageiros a usarem a máscara e álcool gel nos transportes. A linha 626 Esplendor/Landi, faz o trajeto do bairro até a estação Venda Nova.



De acordo com a BHTrans, outra medida para tentar conter a aglomeração nos transportes está sendo por meio de monitoramento das saídas de viagens dos ônibus do move nas estações. "Se virmos que a linha do move está com uma fila grande de passageiros para embarcar, colocamos uma viagem extra neste horário que está tendo maior demanda de passageiros, para diminuir a quantidade de pessoas em um só transporte’’.



Já sobre o uso da máscara, ele é controlado pela BHTrans, mas não dentro dos coletivos. "Nas estações estamos orientando o uso da máscara. Mas dentro do transporte, durante a viagem, já não temos controle, vai da consciência de cada um usar a máscara."



A assessoria complementa. "Se os passageiros virem alguma aglomeração em qualquer linha de ônibus da cidade, podem denunciar no portal da PBH".



