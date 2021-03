COVID-19: Valadares e Ipatinga estão com fila de espera por leitos de UTI

O médico cardiologista e intensivista Sérgio Naves, coordenador da UTI do Hospital Bom Samaritano, disse que só há um remédio contra a doença: isolamento social (foto: Reprodução vídeo HBS)





“Desde que Ipatinga atingiu 100% da capacidade na UTI, os pacientes são regulados pelo SUS Fácil, que direciona para o hospital público mais próximo com capacidade para atendimento”, informou a Prefeitura de Ipatinga. O mesmo procedimento é adotado em Governador Valadares.









A SMS de Ipatinga alerta que o número de casos que se agravam nas enfermarias está aumentando. “Por isso solicitamos que a população continue seguindo os protocolos sanitários de combate a COVID-19”, pediu a secretaria.





No Hospital Bom Samaritano, que possui 28 leitos de UTI COVID-19 SUS, em Governador Valadares, o médico Sérgio Naves, cardiologista e intensivista, coordenador da UTI do HBS, disse que a situação em Governador Valadares é gravíssima e já tem fila de espera por leitos de UTI. E conseguir vaga não é fácil, segundo ele.





Sérgio Naves disse que só há um remédio: isolamento social. “Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia. Nós nunca tivemos isso em Valadares”, disse, se referindo à fila de espera na UTI do HBS e HM. Os dois hospitais, juntos, possuem 58 leitos de UTI do SUS para pacientes com COVID-19.





Primeiros sintomas

Em Governador Valadares, o tratamento das pessoas com os primeiros sintomas e testagem para saber se a pessoa está ou não acometida pela COVID-19 é feita na Policlínica Central, que desde o início da pandemia do novo coronavírus foi totalmente adaptada para ser o Centro COVID-19.





No local, é feito todo atendimento aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 e em sequência recebe os encaminhamentos necessários. Ou o paciente é liberado para cumprir a quarentena em casa ou vai para a enfermaria.





Em Ipatinga a triagem é realizada em todas as Unidades Básicas, Hospital Municipal e na UPA. Os casos mais graves são encaminhados para o Hospital Municipal. No entanto, o município pretende concentrar todo atendimento no Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, no antigo Restaurante Popular, que será entregue à população até o fim do mês de março.





Nas duas maiores cidades do Leste de Minas e sedes de macrorregiões de saúde,e Ipatinga, a ocupação dos leitos de UTI do SUS para pacientes com COVID chegou a 100% desde a última semana. Os pacientes que chegam aos hospitais em estado grave, são direcionados a outros hospitais por meio da Rede SUS Fácil.