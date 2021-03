Esmeraldas: idosos ficam até 3 horas na fila de vacinação; veja vídeo

“Quando chegamos na fila, não tinha nenhum policial militar, nem guarda municipal para dar um suporte, proibir trânsito pesado na rua, estava muito perigoso e já estávamos com medo de um idoso ser atropelado. Só depois de muitas reclamações, chegaram dois fiscais de postura e a PM, por volta das 9h, mas ninguém do posto foi dar alguma assistência”.

Sandra conta que em Esmeraldas apenas quatro pontos de vacinação estão disponíveis para atender um município com perímetro de 900 mil quilômetros quadrados. O distrito de Melo Viana atendeu 33 bairros e o posto Marilda Silva Lucas, para onde dona Nilza foi destinada, atendeu idosos da região do Centro, local com maior índice de contaminados pela COVID-19.

“Considero isso uma grande falha na logística e na empatia. Em Esmeraldas cabem Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves juntas. Tem bairros complemente distantes dos postos de saúde e outros êm ótimas unidades de saúde neles, como, por exemplo, no Bairro Dumaville. No entanto, enviaram moradores de diversos lugares para o posto no Centro. Foi uma aglomeração” afirma.

Com medo de perder o prazo da segunda dose da vacina, dona Expedita Maria de Jesus, de 100 anos, ficou três horas na fila (foto: Arquivo pessoal) 100 anos, ficou com a neta por mais de três horas esperando atendimento para conseguir a segunda dose da vacina no prazo certo colocado no caledário. Quem ficou na fila dos carros também reclamou da falta de assistência. Dona Expedita Maria de Jesus, de, ficou com a neta por mais de três horas esperando atendimento para conseguir a segunda dose da vacina no prazo certo colocado no caledário.

A neta, Cleide Santos, conta que ao ligar para fazer o agendamento da avó para ser vacinada em casa, foi informada de que os idosos acamados ou com dificuldade em ir ao posto só seriam vacinados após todos os outros e não deram uma data específica, e por isso, com medo da espera, ela preferiu levar a idosa para garantir a imunização.

“A Secretaria de Saúde marcou para todo mundo ao mesmo tempo, às 8h30, mas o posto abriu com 10 minutos de atraso e já tinha uma fila de carros formada. Na minha frente eram 15 carros”

No site da prefeitura de Esmeraldas foram publicadas portarias e comunicados que estabelecem critérios para a vacinação na cidade. De acordo com o documento, foram disponibilizadas 130 doses da vacina para os profissionais da saúde e eles somente poderiam ser vacinados na mesma data, horário e local que os idosos de 80 a 84 anos, no posto Marilda Lucas. O critério de atendimento, segundo a normativa, é por ordem de chegada.

Ainda segundo o documento, os idosos acamados com mais de 80 anos podem receber as doses em casa, mas a imunização será realizada na data definida pelo responsável técnico de vacinação vinculado à Secretaria de Saúde.

Procurada, a Secretaria de Saúde de Esmeraldas não respondeu às perguntas.