Saiba quais os 5 motivos que fizeram a COVID explodir em BH e no Brasil

O recorde anterior havia ocorrido em agosto, com 451 óbitos em Belo Horizonte. Para o infectologista Geraldo Cunha Cury, da UFMG, a cidade sofre as consequências das aglomerações das festas de fim de ano e do carnaval, o que pode ser ampliado com a chegada da Semana Santa, entre março e abril. “Se acontecer aglomeração agora novamente (no próximo feriado prolongado), a bola de neve vai crescer ainda mais. Não temos limite de mortes para essa doença”, diz.

A visão de Cury é compartilhada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. Em entrevista coletiva na última quarta-feira, ele afirmou que a principal hipótese para o aumento da transmissão do vírus na cidade foi o carnaval. Esse foi um dos fatores que forçou a PBH a adiar a volta às aulas das crianças de até 5 anos, que seria anunciada na última sexta.

Isolamento

Desde o início da pandemia, o distanciamento social é, ao lado do uso das máscaras e da higienização das mãos, a principal defesa contra o coronavírus. Nesse índice, a Prefeitura de BH computou queda na comparação entre fevereiro e janeiro. No último mês, a taxa média foi de 45,9%. Nos primeiros 31 dias do ano, a media do indicador foi de 46,5%. A diferença é pequena, mas o Painel Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) mostra que a Região Central, formada principalmente pela Grande BH, é a segunda que menos respeita o distanciamento social no estado, o que evidentemente reflete nos dados de transmissão da capital. A média do indicador nessa regional, em fevereiro, foi de 38,02%.

O perigo das novas variantes

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press-25/11/20) "Parece que a p.2 está em processo de evolução. Ela é 'prima-irmã' da p.1. Tem as mesmas mutações. Ela pode escapar, às vezes, do efeito da vacina, pode ter mais reinfecção" Unaí Tupinambás, infectologista

Na última semana, artigo preliminar da revista científica "Lancet", feito por pesquisadores das universidades de São Paulo (USP) e Estadual de Campinas (Unicamp), indicou que a variante p.1 do novo coronavírus, surgida em Manaus, pode driblar os anticorpos produzidos pela CoronaVac. Apesar de o ensaio ainda dizer respeito a uma amostra pequena de pessoas, apenas oito, acendeu o alerta para o risco que corre o Brasil ao não agilizar a vacinação.

Em Belo Horizonte, de acordo com o infectologista Unaí Tupinambás, pesquisadores já detectaram três mutações: a p.1, a p.2 (principal suspeita é que tenha vindo de Macaé, no Rio de Janeiro) e B117 (Reino Unido). Outra variante de atenção, a da África do Sul, ainda não foi mapeada na cidade, segundo ele. Mas isso pode acontecer em breve, já que a transmissão do vírus está alta. De acordo com o infectologista, a que mais preocupa entre as novas cepas é a p.2 nesse primeiro momento, entretanto, as pesquisas ainda estão no início.

“Parece que a p.2 está em processo de evolução. Ela é 'prima-irmã' da p.1. Tem as mesmas mutações. Ela pode escapar, às vezes, do efeito da vacina, pode ter mais reinfecção e parece também, que a gente vai precisar de um tempo para verificar isso, que ela é mais grave. Tem uma letalidade mais alta”, afirmou em entrevista coletiva na sexta-feira. A preocupação tende a aumentar depois que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) detectou as novas mutações em oito estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais, onde 30,3% dos testes realizados estão ligados a essas cepas. Em seis unidades da federação, já há prevalência delas.

“O que é preocupante é que muitas outras (cepas) estão surgindo. Se você não tem controle da transmissão, as variantes mais suscetíveis de contágio vão se multiplicando. Podemos ter várias outras já circulando. Isso acontece em qualquer doença viral, mas como temos muitas pessoas se contaminando sem parar, novos subtipos vão surgindo”, explica o infectologista Geraldo Cunha Cury, da UFMG.

Outro problema oriundo das novas variantes é a infecção de crianças. Ainda que os estudos sejam iniciais, tudo indica que elas são mais vulneráveis a determinadas mutações. Em BH, a prefeitura anunciou que oito crianças menores de 6 anos estão internadas em enfermarias. A situação comoveu o prefeito Kalil. “Nós não estamos contaminando mais o pai e a mãe. Nós estamos contaminando o filho. Então, aviso à população de Belo Horizonte: quem não tem medo de matar o avô e a avó, cuidado para não matar o sobrinho e o filho”, disse ele em coletiva.

Falta de gestão

As declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não ajudaram em momento algum durante a pandemia. Desde a “gripezinha” até o desprezo pelas mortes, o negacionismo do chefe do Executivo federal tem impacto significativo no comportamento da população, avalia o infectologista Geraldo Cunha Cury. “Qualquer que seja o presidente da República, muitas pessoas fazem e seguem aquilo que é aconselhado por ele. Lamentavelmente, estamos assistindo a um conjunto de desinformação. É só você ver as aglomerações que acontecem da presença dele”, afirma.

Na última semana, Bolsonaro voltou a ser alvo de críticas de especialistas da saúde ao chamar de “mimimi” e “frescura” o sofrimento pelo crescimento de mortes no país. As declarações foram dadas no dia seguinte ao recorde diário de mortes pela COVID-19 registrado no Brasil, 1.910 óbitos. "Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?", disse o presidente em discurso transmitido pela TV Brasil.

No contexto do estado em geral, o governo contabiliza queda vertiginosa no isolamento social desde o carnaval. Na primeira semana de fevereiro, a taxa era de 39,23%. Mas fechou o mês em 33,76%, o menor índice desde 28 de junho, quando a SES começou a compilar esses números. Tal fator forçou a Prefeitura de BH a retomar barreiras sanitárias na cidade. Os fiscais vão aferir a temperatura, além de aplicar questionário aos motoristas e motociclistas. A fiscalização ocorre nas avenidas Nossa Senhora do Carmo, Dom Pedro I e Amazonas, além da Rodoviária e da Estação Central do metrô.