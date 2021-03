Juiz de Fora tem 90% de ocupação de UTI-SUS e fechamento de bares às 18h

Juiz de Fora está na Faixa Vermelha do programa municipal, e tem ocupação de 90% nos leitos de UTI-SUS (foto: Marcos Alfredo) Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, decretou o fechamento dos bares às 18h, e a cidade tem 90% de ocupação de UTI-SUS, neste sábado (6). Segundo o Executivo, o quadro epidemiológico aponta um número maior no contágio de jovens. De acordo com o último boletim epidemiológico, dois bebês estão entre as vítimas que morreram por COVID-19. A Prefeitura de, na Zona da Mata mineira, decretou oàs 18h, e a cidade tem 90% dede, neste sábado (6). Segundo o Executivo, o quadro epidemiológico aponta um número maior no contágio de jovens. De acordo com o último boletim epidemiológico, dois bebês estão entre as vítimas que morreram por COVID-19.

Em decorrência do crescimento de casos de COVID-19 e aumento na taxa de ocupação nos hospitais, a Prefeitura de Juiz de Fora estabeleceu novos protocolos de enfrentamento à pandemia. Segundo a instituição, cerca de 50% das internações são de pessoas mais jovens.





A partir de agora, os bares estão proibidos de funcionar após às 18h, nem mesmo o serviço de delivery está autorizado após este horário. O consumo interno de bebida alcoólica continua proibido.





Além disso, os bares e todos os outros estabelecimentos comerciais são obrigados a fixar cartazes, nas entradas, com algumas informações referentes aos protocolos vigentes.

Nesses avisos, o proprietário deve disponibilizar as seguintes informações;

Número máximo de pessoas permitidas no local

Faixa de classificação vigente do programa municipal “Juiz de Fora pela Vida”

Indicar qual é o distanciamento entre mesas

Sinalizar a área onde pode ter circulação pessoas

Telefones da fiscalização para recebimento de denúncias





Além dos cartazes, todos os estabelecimentos comerciais devem disponibilizar, para consulta da fiscalização, planta baixa em escala do estabelecimento comercial, com destaque da área útil de circulação, uso e fruição pelos consumidores, expressa em metros quadrados.





Bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e demais estabelecimentos - com autorização de consumo interno - devem ter croqui com indicação, em escala, da localização das mesas e da distância entre elas.





A partir de agora, o Procon vai fazer parte da fiscalização municipal auxiliando nas ações de enfrentamento à COVID-19. O Procon também atuará junto aos bancos, com intuito de evitar filas ou qualquer outro tipo de possível aglomeração.





Juiz de Fora não faz parte do Minas Consciente, pois tem o próprio programa denominado, “Juiz de Fora pela Vida”. Conforme as diretrizes, o programa tem cinco fases de acordo com os indicadores sanitários. A fase mais restritiva é o Lockdown, depois vem a faixa vermelha, faixa laranja, faixa amarela, e a faixa Verde - a menos restritiva de todas.





No último dia 3 de março, Juiz de Fora regrediu da faixa laranja para a faixa vermelha. Dessa forma, o comércio de rua e shoppings podem funcionar seguindo os protocolos sanitários. Porém, o consumo de bebida alcoólica em bares e a abertura de clubes sociais estão proibidos.

Hospitalização

Conforme o painel gerencial da COVID-19, Juiz de Fora apresenta, neste sábado, taxa de ocupação de 90,95% em UTI-SUS; 67,48% em UTI Privado; e 82,28% em UTI Geral.





A cidade tem um total de 377 hospitalizados pela COVID-19, sendo a maioria do sexo feminino, 52,27%. Desse total, 148 pessoas estão em leitos UTI-Covid e 229 em leitos de enfermaria.





Juiz de Fora acumula 842 mortes em decorrência da COVID-19 e soma 20.673 casos confirmados.





No último boletim epidemiológico do município constam duas mortes de bebês do sexo feminino, ocorridas no último dia 28 de fevererio. Sendo uma recém-nascida com prematuridade extrema, que faleceu com apenas um dia de vida; e uma natimorta, quando há óbito ainda no útero materno ou durante seu nascimento.

Até o momento, Juiz de Fora vacinou 21.522 pessoas com a 1ª dose do imunizante contra a COVID-19 - o que corresponde a 3,75% da população, e 14.376 pessoas receberam a 2ª dose.