COVID-19: Juiz de Fora inicia vacinação de idosos de 85 a 87 anos

Vacinação ocorre nas UBSs e no sistema de drive-thru (foto: Carlos Mendonça / Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora)

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, inicia vacinação contra COVID-19 de idosos de 85 a 87 anos a partir desta sexta-feira (5/3). A Prefeitura disponibiliza a imunização em sete locais da cidade e também inicia o pré-cadastro on-line para idosos acima de 82 anos.

A vacinação com a 1ª dose do imunizante acontece no sistema drive-thru na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no Departamento de Saúde do Idoso, e em mais sete Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O drive-thru vai funcionar nesta sexta-feira e sábado (6/3), das 9h às 16h. Já o Departamento de Saúde do Idoso atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. E as UBS, nas segunda, terça, quarta e sexta, o horário de funcionamento é das 8h às 16h; às quintas, o horário é das 8h às 14h.

Locais de vacinação em UBSs

Antes de se dirigir a um local de vacinação, o idoso precisa fazer o pré-cadastramento no site da Prefeitura . Já no local da vacinação, o idoso deve entregar cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em nome da pessoa a ser vacinada, deve ser apresentada declaração do titular da residência, confirmando que ela reside no local.

A Prefeitura também iniciou o pré-cadastro, no site da instituição , para vacinação de idosos acima de 82 anos, e profissionais da saúde da ativa de 50 anos ou mais.

Até o momento, Juiz de Fora vacinou 21.522 pessoas com a 1ª dose do imunizante - o que corresponde a 3,75% da população, e 14.376 pessoas receberam a 2ª dose.

A cidade acumula 833 mortes por COVID-19 e soma 20.456 casos confirmados.