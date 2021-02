Juiz de Fora inicia vacinação em idosos de 88 e 89 anos

Vacinação de idosos segue cronograma do Ministério da Saúde (foto: divulgação / PJF) Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, iniciou a vacinação contra COVID-19 em idosos de 88 e 89 anos, nesta segunda-feira (22). Antes de se dirigir a um dos oito locais onde ocorre a imunização, o idoso deve , na Zona da Mata mineira, iniciou acontraem idosos, nesta segunda-feira (22). Antes de se dirigir a um dos oito locais onde ocorre a imunização, o idoso deve preencher um formulário on-line (clique aqui).

Conforme informações da prefeitura, a vacinação no município segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI), e o avanço nos grupos prioritários depende do envio de mais doses ao município. Até o momento, 19.122 pessoas foram vacinadas com a primeira dose da vacina, o que corresponde a 3,33% da população.





A vacinação deste grupo ocorre em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Departamento de Saúde do Idoso (DSI). O horário de funcionamento é das 8h às 16h, sem interrupções, porém, às quintas, a vacinação nas UBSs vai até às 14h.

Locais de vacinação de idosos :

A Prefeitura de Juiz de Fora também continua a vacinação de profissionais de saúde da ativa de 60 anos ou mais; idosos com 90 anos ou mais pré-cadastrados como acamados, que residem em áreas não cobertas pelas UBSs.

No ato da vacinação, os idosos devem apresentar a original e uma cópia da identidade com foto e também do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em nome do idoso, será necessário apresentar uma declaração, por escrito, do titular da residência declarando que o idoso reside no local.





Juiz de Fora acumula 790 mortes por COVID-19 e os casos confirmados somam 19.398. A cidade tem 270 hospitalizados por COVID-19 e a taxa de ocupação de UTI-SUS é de 73,81%.