COVID-19: superlotados, hospitais de Uberlândia fazem apelo à população

Serviços de UAIs serão encaminhados para unidades básicas (foto: Reprodução/Prefeitura de Uberlândia) hospitais privados de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e todas as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) emitiram notas com o pedido de que a população busque atendimentos nesses locais apenas em casos de extrema urgência. O motivo é a grande demanda de atendimento de casos de COVID-19, que tem consumido vagas e recursos dessas unidades de saúde. Doisdeno Triângulo Mineiro,e todas asemitiram notas com o pedido de que a população busque atendimentos nesses locais. O motivo é a grande demanda de atendimento de casos de, que tem consumido vagas e recursos dessas unidades de saúde.





Em nota, a Prefeitura de Uberlândia alertou que as oito UAIs apenas receberão pacientes em situações de extrema necessidade e urgência.



“Diante do avanço do contágio por COVID-19 e o consequente aumento no número de casos, as UAIs encontram-se superlotadas. A administração municipal tem se empenhado para atenuar o mais rápido possível a situação, no intuito de que não haja falta de equipamentos e insumos para os atendimentos, porém é necessária a compreensão e a colaboração da população para que a situação não se agrave”, diz o comunicado.









Sendo assim, os atendimentos presenciais serão encaminhados a outros locais como as unidades básicas de Saúde (UBS) para pacientes com condições crônicas, crianças e gestantes. Também haverá teleconsultas e visitas domiciliares.





Hospitais

O Hospital Santa Marta informou que está atendendo apenas as especialidades de ginecologia/obstetrícia, pediatria e ortopedia. “As demais especialidades, em razão da lotação de suas unidades de internação e UTI não há condições de atendimento a novos pacientes. Favor procurar o Hospital mais próximo”, diz o informe.





Segundo o hospital, a situação se deve à lotação de seus leitos de internação e UTI, assim como o esgotamento de recuros materiais e humanos. Sendo assim, não há como atender a novos pacientes.





Este cenário é igual ao do hospital Santa Clara, também em Uberlândia, que informou atender as mesmas especialidades no momento (ginecologia/obstetrícia, pediatria e ortopedia). O comunicado da instituição diz isso acontece porque “não há condições de atendimento seguro a novos pacientes”. UTIs e enfermaria estão lotados.





Lotação

Entre leitos de UTI e enfermaria, já instalados ou em instalação, especializados no recebimento de pacientes de COVID-19, a cidade de Uberlândia conta com 429 unidades tanto na rede privada quanto na rede pública.





A maior parte está na rede municipal, sendo 112 de UTI, 142 de internação, além de 27 de urgência nas UAIs. No Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), há 16 de UTI e oito leitos de internação. Nos hospitais privados existem 40 unidades de UTI e 84 de internação.





De acordo com o boletim deste domingo (21/2), a rede estava com 99% do leitos em geral, COVID-19 e outras internações, em uso.