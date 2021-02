Em fevereiro, Uberlândia tem mais mortes por COVID-19 do que todo janeiro

Uberlândia teve 101 óbitos por COVID-19 nos 17 dias (foto: Reprodução/Wikimedia/will7) fevereiro, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, já tem mais mortes por COVID-19 que em todo o mês de janeiro. Ainda neste mês, o município avançou para mais de 900 óbitos confirmados por causa do coronavírus. É aguardado para o fim de semana um novo decreto de restrições das atividades locais. Ainda no início da segunda quinzena de, no Triângulo Mineiro, já tem maisporque em todo o mês de. Ainda neste mês, o município avançou para mais de 900confirmados por causa do. É aguardado para o fim de semana um novo decreto de restrições das atividades locais.





101 óbitos por COVID-19 nos 17 dias de fevereiro. Nos 30 dias de janeiro, a cidade registrou 73 mortes cuasadas pela doença. O que ainda chama a atenção é que o primeiro mês de 2021 foi aquele mais teve casos desde o início da pandemia, com a confirmação de mais de 12,8 mil novos doentes.





Fevereiro, até aqui, teve uma média de quase 6 mortes em decorrência do vírus por dia no município. Isso é quase o triplo da média diária de janeiro, quando foram registrados pouco mais de 2 óbitos. Seguindo dessa forma, o segundo mês de 2021 pode beirar 170 óbitos em seus 28 dias.





Nesta quarta-feira (18/02) mais 13 mortes foram contabilizadas, sendo que cinco vítimas eram de pessoas com menos de 60 anos. O mais jovem era um homem de 36 anos. Uberlândia chegou a 919 óbitos por COVID-19. Há 63.552 casos da doença desde o início da pandemia. Pelo quinto dia seguido, a ocupação de leitos de UTI locais ficou acima de 90%, com 95% dos leitos gerais na rede municipal sendo usados.



“A situação é grave. Tivemos que aumentar 10 leitos de UTI no Hospital Municipal à medida que a unidade de cirurgia ambulatorial foi desativada. Vamos convertê-la em UTI”, adiantou o secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues. Segundo a prefeitura, quase 100 pacientes aguardam transferência para leito intensivos.





Demanda e leitos



Esse aumento de leitos fez com que a cidade chegasse, nesse momento, a 112 unidades intensivas inteiramente municipais. A prefeitura abriu mais leitos de acordo com o crescimento da demanda. Após uma queda de casos no fim do ano passado, a cidade entrou em uma segunda onda ainda mais grave que em 2020.





O número de novos casos de janeiro foi quase 50% maior que o mês de setembro, que até então tinha sido o pico de confirmações de COVID-19 na cidade. Depois disso, outubro e novembro apresentaram queda nas contaminações, registrando 6,1 mil e 3 mil respectivamente. Dezembro retomou o aumento, com 4 mil casos novos. Chama a atenção, contudo, que nesse início de 2021 as confirmações tenham mais que triplicado em janeiro.





Festas e comércio



Ainda em janeiro, mesmo com os números de contaminação mostrando tendência de aumento, o comércio de Uberlândia não foi restrito. O secretário de Saúde, Gladstone Rodrigues, afirmou, à época, que o momento era reflexo da contaminação que aconteceu nas festas de fim de ano.





Com a curva ainda crescente, no início de fevereiro, o comércio de bebidas alcoólicas foi restrito até às 18h e proibido em qualquer estabelecimento aos finais de semana. Passadas duas semanas, os números de contaminações continuaram crescendo, o que foi atribuído à festas clandestinas no período pré-carnaval e desrespeito às atuais regras. A fiscalização municipal fechou 80 estabelecimentos por descumprimento de protocolos e restrições só em fevereiro.





Ainda não se sabe em que medida as atividades municipais e comerciais serão restringidas, mas um novo decreto já está pronto e deve ser publicado até nesta sexta-feira (19/02), passando a valer no sábado (20/02). Se seguir as outras cidades do Triângulo Mineiro, Uberlândia pode, além de fechar o comércio, estabelecer lei seca para prevenir festas clandestinas.





UBERLÂNDIA



699 mil habitantes

63.552 casos de COVID-19

919 mortes por COVID-19

Há 112 leitos de UTI e 142 de enfermaria municipais

95% leitos de UTI ocupados