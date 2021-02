Durante o período do carnaval, força tarefa fez 13 autuações em Uberlândia

Fiscalização visa principalmente coibir a venda de bebidas e a realização de festas (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) carnaval, a força-tarefa de fiscalização do município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, interditou pelo menos 13 estabelecimentos que descumpriam as normas do atual decreto de combate à COVID-19 vigente da cidade. No primeiro fim de semana das novas regras, foram 67 autuações. Durante o período do, a força-tarefa dedo município de, no Triângulo Mineiro, interditou pelo menosque descumpriam as normas do atual decreto de combate à COVID-19 vigente da cidade. No primeiro fim de semana das novas regras, foram 67 autuações.





Para a força-tarefa, foram empenhados 14 fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária e Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), com o apoio da Polícia Militar. O município informou que ação visa garantir o cumprimento da nova deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, para assegurar menor circulação das pessoas pelas ruas e diminuir a proliferação do coronavírus.



bebida alcoólica entre 18h e 5h. "Os esforços que o município tem feito precisam da contribuição de todos. Tivemos, nesse fim de semana, uma redução significativa no número de interdições. Esperamos que essa consciência e solidariedade para com aqueles que estão sendo contaminados se estenda por toda a cidade, mantendo o distanciamento e ficando em casa sempre que possível", afirmou o superintendente do Procon, Egmar Ferraz. Entre as medidas descumpridas estava o flagrante de venda deentre 18h e 5h. "Os esforços que o município tem feito precisam da contribuição de todos. Tivemos, nesse fim de semana, uma redução significativa no número de interdições. Esperamos que essa consciência e solidariedade para com aqueles que estão sendo contaminados se estenda por toda a cidade, mantendo o distanciamento e ficando em casa sempre que possível", afirmou o superintendente do Procon, Egmar Ferraz.





Não foi informado se havia estabelecimento reincidentes nem se houve prisões.





Estendida até para esta quarta-feira (17/2), a deliberação municipal que restringiu o funcionamento do comércio da cidade atinge principalmente a venda de bebidas, que não pode acontecer de forma algum no final de semana. Bares e restaurantes podem funcionar apenas de segunda a sexta, das 11h às 18h. Os eventos sociais também estão proibidos.





Essas atividades são as mais visadas durante as fiscalizações, uma vez que as medidas tomadas pela Prefeitura buscava reduzir aglomerações e festas, consideradas as causadoras do aumento dos números de COVID-19 locais. Numa das primeiras ações, a Polícia Militar dispersou um baile clandestino com quase 300 pessoas.





Em Uberlândia, a Prefeitura suspendeu o ponto facultativo de órgãos e autarquias municipais na segunda (15) e terça (16) durante todo o dia, e nesta quarta (17) até às 12h.