Pouso Alegre: prefeito diz que faltam equipes para abrir leitos de UTI

Prefeito afirma que faltam profissionais da saúde para abrir novos leitos de UTI em Pouso Alegre (foto: Reprodução prefeitura )

O prefeito de, Sul de Minas, Rafael Simões (DEM), foi até o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, referência no tratamento dos casos de, para se encontrar com o diretor técnido do hospital, Alexandre Hueb, sobre as dificuldades de abertura dede Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta semana, a taxa de ocupação dos leitos de UTI e dos leitos clínicos ultrapassou a margem de 90%, o que é considerado uma situação crítica. Conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (03) pela prefeitura, a ocupação de UTI está em 93%, com 30, dos 32 leitos com pacientes internados. E os leitos clínicos estão com 95% de ocupação, com 57 das 60 vagas disponibilizadas para o tratamento de pessoas com coronavírus preenchidas.

O prefeito afirmou que a abertura de novos leitos não é feita por falta de dinheiro. O problema é a dificuldade em encontrar profissionais da área da saúde para trabalhar no atendimento aos pacientes com COVID-19.

“Para abrir um leito de UTI não basta ter uma cama, ter respiradores, como ter outros equipamentos. O que falta pra nós, em Pouso Alegre, e para todas as cidades do Brasil, chama-se profissional qualificado para trabalhar nas UTIs. Não temos mais onde buscar profissionais para por aqui e abrir novos leitos", afirma o prefeito Rafael Simões.

O médico-diretor técnico do HCSL, Alexandre Hueb, afirma que são necessários 10 profissionais de saúde para cada paciente internado. O hospital tem estrutura física, mas não encontra esses profissionais disponíveis para o trabalho.

“Não estamos falando de um médico ou de um enfermeiro. É uma equipe multiprofissional, com 10 profissionais para cada paciente internado. Nesse momento, o cuidado com paciente crítico envolve uma série de colaboradores, médicos, enfermagem, fisioterapia, farmácia. E, nesse momento, temos que atender tanto aqueles pacientes com COVID como os não COVID. E demanda-se uma experiência desse profissional para cuidar do paciente crítico”, destaca o diretor.





Ocupação dos leitos de COVID-19 está acima de 90% (foto: Terra do Mandu )

Situação de alerta em Pouso Alegre

O médico fala que a taxa de recuperação dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus atendidos no HCSL é boa. Mas, nesse momento, alerta o diretor, a situação é crítica e estão atendendo no limite.

“Estamos em um momento delicado. Houve um aumento no número de internados, não apenas no nosso município e região, mas no país. Vamos continuar oferecendo o melhor. Mas trabalhamos no limite, porque a quantidade de pessoas que se apresentam contaminadas, numa situação crítica, que precisam de suporte de doente altamente grave, não para de chegar. Precisamos conscientizar as pessoas e tomar as medidas necessárias para que essa segunda onda ou esse surto possa passar e nós continuemos oferecendo o melhor à população.”

Diante desse quadro de contágio, o prefeito Rafael Simões também pediu que a população seja consciente que o momento é de todos se cuidarem. “O município de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Saúde, está fazendo tudo o que está ao seu alcance. Mas agora precisamos é da conscientização de toda a população da região, até porque nosso hospital é referência e atende inúmeros municípios."

