Frutal vai multar em mais de R$ 500 quem for flagrado sem máscara

Atual boletim epidemiológico de Frutal, divulgado no final da manhã desta segunda-feira (1/3) (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Em Frutal, no Triângulo Mineiro, um novo decreto de enfrentamento à COVID-19 começa a valer a partir desta segunda-feira (1º/3) e ficará em vigor, inicialmente, durante 15 dias.

Entre as duras medidas que foram decididas na última sexta-feira (26/2) pelo Comitê Gestor de Enfrentamento à COVID-19 do município, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, há toque de recolher todos os dias da semana, das 23h às 5h, e multa de R$ 514,50 para as pessoas que forem flagradas sem a máscara de proteção.

Além disso, está suspensa a abertura de bares, restaurantes, comércio de rua, academias, lojas de conveniência, entre outros estabelecimentos, aos finais de semana. Entretanto, com relação aos segmentos alimentícios, eles podem fazer entregas, tanto no sábado como no domingo, até às 22h.

Segundo informações da secretária de Saúde de Frutal, Lamonise Ribeiro, o toque de recolher só poderá ser descumprido em duas hipóteses: quando houver um caso de emergência ou uma necessidade inadiável, como, por exemplo, trabalhadores cujo horário de expediente seja no período do toque de recolher.

A reunião para a decidir as novas regras foi reservada e contou apenas com a presença dos membros do Comitê Gestor de Enfrentamento à COVID-19. “Não se trata de fazer nada escondido da população, até porque o decreto é público e será amplamente divulgado. Nós não queremos é causar confusão e nem divulgar informações desencontradas que acabam confundindo a sociedade frutalense, como já aconteceu no passado”, afirmou a secretária municipal de Saúde.

O que funcionará em Frutal aos fins de semana

Bancas e barracas de feiras livres poderão funcionar de segunda a sexta-feira a partir das 5h até às 20h. Já no sábado, poderão funcionar das 5h às 18h, e no domingo devem permanecer fechadas.



Templos religiosos, igrejas e centros têm a permissão da prefeitura da cidade para ficarem abertos todos os dias até 21h.



Supermercados, mercados, minimercados e mercearias, casas de carnes (açougues, peixarias), padarias, armazéns, hortifrutigranjeiros também podem funcionar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h até às 21h. Aos sábados, das 5h até às 18h. De segunda a sábado, é permitido delivery até 22h; e aos domingos, esses estabelecimentos não poderão abrir, mas poderão fazer entregas de mercadorias até 22h.

Dois óbitos nas últimas 24 horas e quase 100 mortes

Segundo informações do último boletim epidemiológico de Frutal, divulgado pela Secretária Municipal de Saúde no final da manhã desta segunda-feira (1/3), foram registrados na cidade nas últimas 24 horas mais dois óbitos causados pela COVID-19; homem de 37 anos, com comorbidades, que faleceu no domingo (28/2) no Hospital Regional de Uberaba, e uma mulher de 57, também com comorbidades, que morreu nesta segunda-feira (1/3), no Hospital São Jorge, em Barretos (SP).

Nas últimas 24h em Frutal, ainda conforme o último boletim da doença na cidade, foram confirmados mais 18 casos, sendo que, até o momento, desde o início da pandemia, 3.571 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus. Deste total, 91 pessoas morreram e 3.305 se recuperaram.