Grupo organiza protesto em BH para volta às aulas: 'varal da educação'

Um grupo de pais de alunos organiza mais um protesto pela volta às aulas presenciais em Belo Horizonte. Em um perfil no Instagram, o grupo convoca para manifestação nesta quinta-feira (25/2), às 10h30.

O movimento afirma que está em diálogo com pais, mães e professores de escolas públicas que também pedem a volta às aulas.

Nesta quarta-feira (24/02), o Comitê de Enfrentamento à Epidemia de COVID-19 de Belo Horizonte se reúne às 16h para deliberar sobre a reabertura dessas instituições, cujas atividades estão completamente suspensas desde 18 de março de 2020.

O movimento foi organizado por um grupo de pais de alunos, em repúdio ao que chamam de “negligência à infância e juventude”. Segundo os manifestantes, a ideia é pressionar as escolas para que elas cobrem da Prefeitura de Belo Horizonte a liberação para retorno imediato das aulas presenciais.

Mais tarde, parte dos pais de alunos dos colégios se mostrou contrária ao protesto . “Isso me deixou muito envergonhada, mesmo que eu não apoie a manifestação, achei essa ideia da coroa de flor uma infâmia! Levar coroas de flores fúnebres quando muitas pessoas estão morrendo mesmo, é de muito mau gosto”, disse a psicóloga Juliana Berni, mãe de um aluno de escola particular.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

