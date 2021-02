BH: pais se dizem envergonhados com coroas de flores fúnebres em protesto

Publicação contrária à utilização de coroas de flores fúnebres na manifestação alcançou mais de 100 comentários, em menos de duas horas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) particulares de Belo Horizonte nessa quinta-feira (18/2), parte dos pais de alunos dos colégios se mostrou contrária ao protesto que pede a volta imediata das aulas presenciais. Com o mesmo contraponto, o Fórum das Entidades Educacionais instalou outdoors pela cidade, nesta semana, em campanha contra a reabertura das escolas sem o controle da pandemia. Após as manifestações em 11 escolasde Belo Horizonte nessa quinta-feira (18/2), parte dos pais de alunos dos colégios se mostrou contrária ao protesto que pede a volta imediata das aulas presenciais. Com o mesmo contraponto, o Fórum das Entidades Educacionais instalou outdoors pela cidade, nesta semana, em campanha contra a reabertura das escolas sem o controle da

“Não gostei da manifestação. Quando vi a convocação, já fiquei irritada. Acho que tem uma hipocrisia dos pais, porque eles falam que estão preocupados com a educação em geral, mas enquanto nossos filhos têm computador em casa, internet, os outros de escolas públicas podem não ter”, comentou.

Juliana acredita que muitos pais tenham preocupação com as escolas públicas, mas isso não fica exposto na manifestação, já que o grupo escolheu escolas particulares como locação para protestar. Ela reforçou que também quer a reabertura das escolas, desde que a proposta seja compatível com o protocolo estabelecido pela prefeitura e pelas comunidades científicas. Neste momento, ela não vê condições para retorno.

Um dos principais pontos de questionamento dos pais contrários ao protesto é a utilização das coroas de flores fúnebres: “Isso me deixou muito envergonhada, mesmo que eu não apoie a manifestação, achei essa ideia da coroa de flor uma infâmia! Levar coroas de flores fúnebres quando muitas pessoas estão morrendo mesmo, é de muito mau gosto”, diz a psicóloga.

Usuários da rede social se posicionaram a favor da publicação e indignados com as coroas de flores fúnebres (foto: Reprodução/ Facebook)



Além disso, ela ressalta que o movimento só pede retorno imediato, mas não ‘levantou bandeira’ para vacinação prioritária dos profissionais da educação, que inclusive é um dos pontos abordados pelo Fórum das Entidades Educacionais, composto por 23 entidades e movimentos ligados à educação em Minas.

Para o Fórum, o planejamento de ações que visam o retorno presencial a qualquer custo, sem que haja vacinação e com as altas taxas de transmissão apresentadas, pode pôr a perder todos os esforços realizados até o momento. O movimento também pontua que a suspensão das aulas é uma medida que tem respaldo de órgãos internacionais de defesa da saúde.

A maneira encontrada pelo grupo para conversar com a população foi instalar outdoors pela cidade. Dez deles estão espalhados em vias de grande circulação, como as avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Amazonas, Barão Homem de Melo e Via Expressa.

'Não podemos perder mais vidas!' Frase estampa em 10 outdoors instalados em pontos estratégicos de Belo Horizonte (foto: Reprodução/ Fórum das Entidades Educacionais)



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.