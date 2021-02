Minas Gerais tem alerta de tempestades de até 60mm por hora

Defesa Civil atua nas áreas mas atingidas pela chuva (foto: Defesa Civil de Minas Gerais)

Minas Gerais vem sendo impactada pelas fortesque caem nos últimos dias. E a previsão é de novas. Na tarde deste domingo (21/02), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de chuva entre 30 e 60 mm/h, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.





O instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é válida para praticamente todo o estado até às 11h dessa segunda-feira (22/02).O Governo de Minas, por meio do Gabinete Militar do Governador/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mobilizou todo seu efetivo para trabalhar noaos desastres causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Equipes têm atuado nas regiões mais afetadas.São elas:da Algumas cidades foram inundadas e moradores tiveram que deixar suas residências. Além disso, vias públicas e pontes ficaram danificadas e restringiram o acesso principalmente às comunidades rurais.O Sistema de Controle de Operações (SCO), metodologia adotada pela Defesa Civil Estadual para gestão de desastres, foiem Carangola e Matipó. O órgão explica que a ferramenta auxiliados pontose priorização das ações para restabelecimento dos serviços essenciais e atendimento aos afetados.O órgão vem atuando no fornecimento de materiais de ajuda humanitária. Até o momento, dois caminhões, com mais de 800 itens (colchões, kits de higiene pessoal, etc) forampara os municípios dessas regiões.



A Defesa Civil também está atuando em Santa Maria de Itabira, na Região Central, que sofreu com fortes chuvas na madrugada e manhã deste domingo (21/02). A equipe está realizando, conjuntamente com o outros órgãos, a análise da situação e irá dar todo o suporte necessário à cidade.



Santa Maria de Itabira já confirma duas mortes e quatro desaparecidos



Sistema de Alertas

A Defesa Civil de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), envia, diariamente,de SMS, com alertas meteorológicos.Para se cadastrar e receber os alertas basta enviar uma mensagem de texto (SMS), informando o CEP da residência ou local desejado, para o40199.