Lagoa Santa: mortes de quatro idosos por COVID-19 são confirmadas

São de 37 óbitos por COVID-19 na cidade, sendo que 20 deles aconteceram em 2021. Ainda estão represadas, à espera de confirmação, mais sete mortes. (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Quatro mortes por COVID-19 foram confirmadas no boletim epidemiológico de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte dessa quinta-feira (18/2). De acordo com o boletim, as mortes dos idosos ocorreram em janeiro e estavam aguardando a confirmação da causa por meio de exames laboratoriais.





Segundo o boletim, um dos idosos tinha 66 ano e era do sexo masculino. Ele estava internado desde 8 de dezembro, mas só foi diagnosticado com a doença no dia 10 de fevereiro, após a morte, registrada no dia 3 de janeiro. A família se despediu sem a confirmação dos motivos da morte.



Ainda segundo o boletim epidemiológico, os outros três casos confirmados de mortes nessa quinta-feira são de pacientes que tiveram internação em janeiro e diagnósticos da doença também no mesmo mês, após as festividades de final de ano.





A paciente do sexo feminino, de 89 anos, foi internada em Belo Horizonte no dia 14 de janeiro. Teve o diagnóstico para COVID-19 confirmado no dia 4 de janeiro e morreu no dia 19. Os outros dois são do sexo masculino, sendo que um morreu no dia 14 de janeiro e o outro idoso, com 72 anos, no dia 27 de janeiro.

Corrida para vacinação

Nas redes sociais da Prefeitura de Lagoa Santa, a vacinação contra a COVID-19 teve início no dia 19 janeiro e, na primeira etapa de vacinação, os idosos residentes em instituições de longa permanência já estão imunizados com a segunda dose, desde 9 de fevereiro. Os idosos com 90 anos ou mais começaram a ser imunizados no dia 15 de fevereiro.





A primeira fase da vacinação não foi concluída e o restante do público de idosos ainda não tem data prevista para ser imunizado.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Lagoa Santa não respondeu às perguntas.