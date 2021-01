COVID-19: TJMG decreta luto pela morte de juiz em Uberlândia

Magistrado deixou a esposa e três filhos (foto: Reprodução/Facebook)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) declarou luto de três dias pela morte do juiz titular da 4ª Vara de Família, Miller Rogério Couto Justino, que estava internado num hospital particular em Uberlândia e foi vítima de coronavírus. Ele morreu na noite desta terça-feira (5/1) em Uberlândia e deixou a esposa e três filhos. Seu corpo foi sepultado na tarde desta quarta-feira (6/1), no Parque dos Buritis.

"É com muita tristeza que determino a publicação do decreto do luto oficial de três dias no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em face da perda do segundo magistrado da ativa em razão da pandemia que assola nosso país e o mundo", declarou o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes.





“O Dr. Miller Rogério Couto Justino, além de um magistrado dedicado, operoso e altamente qualificado, era meu amigo de longa data, atuando com seriedade e independência na comarca de Uberlândia", completou o presidente.





De acordo com o TJMG, ele é o segundo magistrado da ativa a perder a vida em razão da pandemia do coronavírus. “Próximos, infelizmente, de atingirmos a triste marca de 200 mil mortos pela COVID-19, Dr. Miller foi mais uma vítima fatal dessa terrível doença. Reafirmo, porém, meu otimismo em relação à capacidade dos cientistas brasileiros, articulados com importantes laboratórios internacionais, de contribuírem para o desenvolvimento e conclusão em curto prazo das primeiras vacinas contra a COVID-19 para a população brasileira”, publicou o desembargador.





Além do Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nota de pesar pela morte do magistrado.