Réveillon teve menos acidentes e mortes que o Natal nas rodovias de Minas

Na BR-267, em Maripá de Minas, carro com cinco pessoas caiu em um ribeirão ontem. Uma mulher morreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O feriado prolongado do réveillon foi mais tranquilo que o do Natal nas rodovias mineiras, segundo números das polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv), divulgados na tarde dessa segunda-feira.





Nos quatro dias da operação natalina, entre 24 e 27 de dezembro, as polícias contabilizaram 34 mortes em 253 acidentes de trânsito nas MGs e BRs que cortam o estado . Já no ano novo, entre 31 de dezembro e 3 de janeiro de 2021, foram 153 acidentes e 11 óbitos.









Foram sete mortes no período, quatro delas também no domingo. Na data, uma pessoa morreu em uma capotagem na BR-267, em Maripá de Minas . O carro caiu em um ribeirão. As outras três vítimas perderam a vida em acidentes em trechos diferentes da BR-116: em Pedra Azul, houve uma batida de frente entre um carro e uma carreta; já em Caratinga, duas pessoas morreram na batida entre um caminhão e uma motocicleta. Ainda de acordo coma PRF, esses acidentes deixaram outras 158 pessoas feridas.









Mais de 7 mil veículos foram fiscalizados e foram emitidas 522 multas. Dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante e 22 foram autuados pela mistura de álcool e direção. Ainda segundo a PRF, nos quatro dias da operação de ano novo, 396 motoristas e 154 passageiros foram flagrados sem cinto de segurança. Trinta e duas multas foram emitidas por flagrantes de crianças transportadas sem usar cadeirinha.









Balanço das MGs





O levantamento da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) sobre as estradas estaduais mostra 50 acidentes no feriado prolongado do réveillon, 33 deles com vítimas. Desse total, quatro pessoas morreram.





Os policiais ainda realizaram 1.874 testes do bafômetro que resultaram em 53 prisões por embriaguez ao volante. Ainda foram apreendidas sete armas de fogo. Também foram registradas 11 ocorrências de tráfico de drogas e outras 47 de uso.





No Natal, 24 pessoas morreram em 140 acidentes nas MGs. Nas abordagens, 79 pessoas foram presas por embriaguez.