Os recessos de Natal e Ano Novo foram de tragédias nas estradas federais que cortam Minas. De acordo com o balanço de acidentes, divulgado nesta quinta-feira (02) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 23 pessoas perderam a vida durante o período de festividades de fim de ano. Foram 16 mortes no Natal e sete no Ano Novo. Os recessos de Natal e Ano Novo foram de tragédias nas estradas federais que cortam Minas. De acordo com o balanço de acidentes, divulgado nesta quinta-feira (02) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 23 pessoas perderam a vida durante o período de festividades de fim de ano. Foram 16 mortes no Natal e sete no Ano Novo.





O número de feridos passou de 400. Ainda conforme a PRF, a soma de acidente dos dois feriados totalizaram 299, que deixou 413 feridos. A maioria das colisões ocorreram na saída e retorno do Natal. No período, foram registrados 256 ocorrências.





Mesmo sendo proibido dirigir após fazer uso de bebida alcoólica, muitos motoristas foram pegos no teste do bafômetro. Ao todo, 203 condutores foram multados por dirigir alcoolizado, sendo que oito deles foram presos.





Com esquema de fiscalização reforçado em todo o estado, os apressadinhos também não tiveram vez. No período natalino, 565 motoristas foram flagrados fazendo ultrapassagem proibida. No Réveillon, 501 infratores foram multados.