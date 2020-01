Acidente deixa sete feridos na MGT-461, perto de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro

A colisão frontal entre dois carros na MGT-461, altura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, feriu gravemente cinco adultos e duas crianças na noite dessa quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo Samu, e, posteriormente, encaminhadas a hospitais de Ituiutaba, Santa Vitória e Uberlândia.

Um trecho da rodovia estadual chegou a ser interdidata por cerca de quatro horas no sentido Gurinhatã, até que os agentes retirassem as vítimas das ferragens e cortassem o cabo de bateria dos veículos, a fim de evitar curto-circuito, uma vez que houve vazamento de combustível no asfalto. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.