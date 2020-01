Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na batida entre um carro e um ônibus no fim da tarde desta quinta-feira, na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 17h próximo ao km 440. Além de uma pessoa morrer, outra teve lesões graves.A identificação das vítimas e a dinâmica do acidente não foram divulgadas.A pista precisou ser fechada e fluiu em sistema pare/siga. Por volta das 20h, a via foi totalmente liberada