Acidente interdita BR-381 em Bom Jesus do Amparo por 16 horas

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Um acidente envolvendo quatro veículos na noite dessa segunda-feira travou o trânsito na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas, por pelo menos 16 horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três caminhões colidiram por volta das 21h e a rodovia só foi totalmente liberada às 13h20 desta terça-feira. Segundo os bombeiros, um carro também foi atingido. O motorista de um dos veículos de carga ficou gravemente ferido.









Segundo a polícia, um dos caminhões derramou a carga de milho sobre a pista. Na manhã de terça-feira, o trânsito precisou ser desviado para uma pista desativada. No sentido Vitória, o desvio iniciou-se no trevo de Itabira. Para quem seguia sentido Belo Horizonte, o desvio iniciou na altura do Restaurante Campolar.





Segundo a PRF, a interdição causou congestionamento de 1 km em cada sentido. Pelas redes sociais, a polícia instruiu os viajantes a usarem a MG-434 e MG-129 como rotas alternativas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais