Carreta e dois carros batem e deixam três vítimas no Anel Rodoviário

(foto: Google Street View/Reprodução)

Uma carreta e dois veículos de passeio se envolveram em um acidente no km 537 do Anel Rodoviário, na descida para o Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida, que ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, envolveuuma carreta acoplada, um Fiat Strada e uma Savero, deixou três vítimas com ferimentos leves.