Carro dirigido por adolescente provoca acidente e morte de bebê em Minas

Um bebê de oito meses morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente na MG-447, em Cataguases, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida teria sido provocada por um veículo Volkswagen Golf, que era dirigido por um adolescente de 17 anos, na noite desse domingo. A polícia suspeita que ele tentava fazer uma ultrapassagem, quando bateu na lateral de um Toyota Corolla.

Segundo a PRE, além do bebê e do motorista, o carro atingido ainda transportava quatro pessoas: uma de 19 anos, outra de 18, um adolescente de 14 e uma criança de 4. Três dessas vítimas estavam em estado grave quando foram encaminhadas para receber atendimento médico. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar duas dessas pessoas que ficaram presas às ferragens.Já a vítima de 18 anos sofreu apenas ferimentos leves. Os feridos foram levados para o Hospital de Cataguases, juntamente com o motorista do Corolla, de 37 anos.