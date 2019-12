Mais um ônibus é incendiado em Esmeraldas, na Grande BH

O veículo foi totalmente queimado. De acordo com a PM, ainda não há hipótese sobre a motivação do crime. Nenhum suspeito foi identificado e, ainda segundo a polícia, alguns deles estavam encapuzados. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar os trabalhos periciais.





Polícia Civil compareceu ao local para realizar perícia (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Outros casos

quarto final de ano consecutivo, a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte é prejudicada por incêndios criminosos contra ônibus do sistema de transporte. Grande BH, por criminosos não identificados, que deixaram cartas endereçadas ao poder público, em ação que parece relacionada a reivindicações de internos do sistema prisional. Ninguém se feriu nos ataques, mas motoristas e passageiros foram ameaçados por armas. Pelo, a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte é prejudicada por incêndios criminosos contra ônibus do sistema de transporte. Dois coletivos foram incendiados na noite de domingo na, por criminosos não identificados, que deixaram cartas endereçadas ao poder público, em ação que parece relacionada a reivindicações de internos do sistema prisional. Ninguém se, mas motoristas e passageiros foram ameaçados por armas.

Por volta das 22h do domingo, dois homens mascarados e um sem máscara, portando um revólver, renderam motorista e passageiros quando um ônibus da Linha 5503 (Goiânia A) parou em um dos últimos pontos do itinerário, na Rua José Arcanjo Santiago. Segundo relato do motorista à Polícia Militar, o trio portava um líquido inflamável e obrigou os ocupantes a deixar o veículo. Em poucos minutos o fogo consumiu o coletivo. Os criminosos deixaram uma carta de conteúdo não revelado.

O outro caso ocorreu em Esmeraldas, na Grande BH, por volta das 20h30, no Bairro Santa Cecília. Um ônibus da linha metropolitana 6400 foi incendiado por seis homens não identificados, que também deixaram um bilhete com reivindicações. De acordo com o motorista, os criminosos aparentavam ter menos de 18 anos e um deles o ameaçou com uma no pescoço, enquanto ordenava que os passageiros deixassem o coletivo. (Com informações de Larissa Ricci)