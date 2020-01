Mortes nas estradas mineiras crescem 75% no réveillon

Caminhão-tanque tombou na zona rural de Abadia dos Dourados, na Região do Alto Paranaíba, e resultou na morte do motorista na BR-352 (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Nove mortes a mais que o mesmo período de 2018: esse é o balanço do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar, sobre as estradas mineiras neste último réveillon. Segundo a corporação, 21 pessoas perderam a vida nas rodoviais estaduais e federais em Minas. Na passagem de ano anterior, foram 12 vidas perdidas, ou seja, houve um aumento de 75%.





De acordo com a polícia, aque caiu durante o feriado prolongado em Minas somada àcontribuíram para o aumento das mortes.





Por outro lado, o número total de acidentes sem vítima e com vítima diminuíram. As colisões sem feridos caíram de 86 para 62, redução de 27,9%.





Já as batidas com feridos reduziram de 144 para 135, uma diminuição de 6,25%.





O número de multas aplicadas cresceu na comparação entre os dois últimos réveillons: saiu de 5.802 em 2018 para 6.706 neste ano, diferença de 15,58%.





Os crimes de trânsito também aumentaram: 14 pessoas foram presas no último réveillon contra oito no ano passado, crescimento de 75%.





Quanto aos testes de bafômetro, a polícia realizou 55 abordagens a mais neste último feriado: foram 3.527 em 2019 contra 3.472 no ano passado. Por consequência, as detenções por consumo de álcool no volante também aumentaram: de 33 para 38.