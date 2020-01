Motorista tenta ultrapassagem com carro superlotado e mata criança em Minas

Chevrolet Zafira capotou várias vezes ao colidir com caminhão em Inimutaba (foto: Divulgação/PMRv)

Uma criança morreu e outras oito pessoas ficaram feridas em um acidente com um carro modelo Chevrolet Zafira no Km 534 da BR-259, no município de Inimutaba, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (3).





O carro tem capacidade paramas estava comno momento do acidente. O veículo levava uma família que viajava para São Paulo, retornando de Felício dos Santos, na Região do Vale do Jequitinhonha, também em Minas Gerais. Uma





Lá, o grupo visitou parentes durante as festas de fim de ano.



Morreu no acidente o garoto Bruno Fernandes Miranda Rosa, de 9 anos. O carro era dirigido pela mãe dele, Marilene Fernandes de Aguiar Rosa, de 45, uma das vítimas com ferimentos.



De acordo com testemunhas, a motorista, que viajava no sentido Diamantina/Inimutaba, forçou a ultrapassagem de um caminhão. Nesse momento, ela percebeu que um outro veículo vinha no sentido contrário.





A condutora, então, tentou, mas não conseguiu retornar a sua mão de direção. O carro dela se chocou na lateral do caminhão. Na sequência, saiu desgovernado e capotou várias vezes.



A passageira Marli da Silva, 63, sofreu lesões graves e foi levada ao Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo, Região Central.





Outros sete ocupantes da Zafira tiveram ferimentos leves, entre os quais duas crianças, uma de 2 e outra de 10 anos. Todos eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e atendidos no pronto-socorro do mesmo hospital em Curvelo.