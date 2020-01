Batida entre carro e ônibus deixa duas pessoas mortas em Minas

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas morreram em uma colisão entre um carro modelo Volkswagen Gol e um ônibus da prefeitura de Juiz de Fora no fim da tarde dessa quinta-feira (2), por volta das 17h, na BR-040.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus contou que passava pela rodovia quando viu que o veículo de passeioe rodava na pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.





De acordo com a corporação, os dois ocupantes do Gol perderam a vida. O ônibus que fazia a linha entre o Bairro Paula Lima e o Centro de Juiz de Fora teve danos na sua parte frontal. Dois passageiros sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital de Pronto-Socorro da cidade.





Os corpos dos dois mortos ficaram sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prestou apoio no local. Trabalhadores da Via 040, concessionária da rodovia, e peritos da Polícia Civil também se deslocaram ao lugar do acidente.





O Corpo de Bombeiros também ajudou na retirada dos destroços da pista. As duas pessoas que morreram prestavam serviço a uma empresa de vigilância patrimonial.