Mãe e filho de 10 anos morrem em acidente na MG-158, em Passa Quatro

Bombeiros suspeitam que os veículos bateram lateralmente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Uma mulher de 40 anos e o filho dela, de apenas 10, morreram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais. Outras duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas.









A suspeita dos bombeiros é de que tenha ocorrido uma colisão lateral entre os dois carros. A primeira vítima identificada foi a motorista do Clio, que estava presa às ferragens já sem vida. O filho da mulher foi retirado do carro ainda com vida e levado por uma ambulância do município até a Santa Casa de Passa Quatro, mas ele morreu no local.





No mesmo carro estava uma adolescente de 16 anos que sofreu ferimentos leves e também foi levada ao hospital da cidade. Ainda não se sabe o parentesco dela com as duas outras vítimas.





No outro carro, um Hyundai Creta, estava um motorista de 35 anos. Ele também sofreu ferimentos leves e foi para a mesma unidade de saúde em Passa Quatro. O corpo da motorista do Clio foi entregue aos cuidados de uma funerária do município.