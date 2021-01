Acidente ocorreu na Avenida Afonso Pena, sentindo Centro (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Umpegouna manhã desta segunda-feira (04/01) próximo à, no Bairro Funcionários, na Regiãode Belo Horizonte.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada às 7h30. As chamas foram rapidamente controladas.Ainda segundo a os bombeiros, a princípio não háO motorista conseguiu sair do carro a tempo. As causas do acidente ainda são desconhecidas.Em função do incidente, houve uma retenção no trânsito do local, no sentido Centro, para que a viatura dos Bombeiros pudesse atuar no combate às chamas.