Garoto vítima de acidente com ônibus na BR 381 recebe alta no João XXIII

O ônibus despencou pelo viaduto sob a linha férrea, em João Monlevade, pegou fogo e causou a morte de 19 pessoas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) João Monlevade, no dia 4 de dezembro de 2020, o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, ainda tem uma vítima internada sob cuidados médicosl. O homem de 33 anos de idade é o único passageiro do ônibus que está internado no hospital. Depois de quase um mês do trágico acidente com o ônibus que despencou do viaduto da BR-381 , em, no dia 4 de dezembro de 2020, o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, ainda tem uma vítima internada sob cuidados médicosl. O homem de 33 anos de idade é o único passageiro do ônibus que está internado no hospital.

No dia 29 de dezembro, um garoto de 10 anos de idade recebeu alta no Hospital João XXIII, conforme boletim expedido pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). O Hospital Margarida, em João Monlevade, tem outra vítima do acidente em tratamento médico, um homem de 26 anos, conforme informação o setor de internações do HM, nesta sexta-feira (01/01).





Ao longo dos dias que se sucederam ao acidente, outros cinco passageiros morreram, totalizando 19 vítimas fatais. O ônibus foi parcialmente destruído pelo fogo. Luiz Viana, motorista do ônibus, conseguiu escapar com vida do acidente, saltando do ônibus antes da queda. Ele fugiu do local, mas se apresentou à polícia três dias depois, alegou que houve problema mecânico no momento do acidente.