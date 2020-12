João Monlevade: número de mortos chega a 18 e local do acidente é periciado

Perito da PRF carrega pedaço do ônibus envolvido no acidente (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



A Ponte Torta, de onde um ônibus que seguia de Alagoas para São Paulo despencou ontem, passa por perícia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado. O trânsito flui em meia pista e, por volta das 9h30, havia lentidão. O trecho fica no km 350 da BR-381, entre João Monlevade e Nova Era, na Região Central de Minas. Eram mais de 40 pessoas no veículo, e o número de mortos chegou a 18, segundo informações atualizadas nesta manhã pela Polícia Civil.

LEIA MAIS 17:50 - 04/12/2020 Acidente na BR-381: ônibus não estava habilitado para transportar pessoas

17:04 - 04/12/2020 Acidente na BR-381: ônibus desceu de ré e passageiros saltaram do veículo

16:40 - 04/12/2020 Acidente em Monlevade: ônibus havia sido multado por transporte irregular Hospital Margarida, em João Monlevade. Ao todo, 28 ocupantes do ônibus foram levados para a unidade de saúde, e cinco morreram. Outras 13 pessoas perderam a vida no local do acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de (IML) de Belo Horizonte, cinco sem identificação. Três pessoas, entre elas o motorista, saíram ilesas porque pularam do veículo em movimento antes da queda da ponte. A reportagem apurou que a última vítima é um homem de 59 anos que estava internado no, em João Monlevade. Ao todo, 28 ocupantes do ônibus foram levados para a unidade de saúde, e cinco morreram. Outras 13 pessoas perderam a vida no local do acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de (IML) de Belo Horizonte, cinco sem identificação. Três pessoas, entre elas o motorista, saíram ilesas porque pularam do veículo em movimento antes da queda da ponte.

O cenário do desastre, a BR-381, é conhecida em Minas como rodovia da morte, por ser palco de acidentes em série. Ontem, depois de se solidarizar com as famílias das vítimas, o governador Romeu Zema (Novo) admitiu que o triste título pode ter alcance nacional.





Equipes usam técnicas de rapel para descer ao local do acidente (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) informou que o ônibus envolvido no acidente não tinha autorização para o transporte de passageiros. A ANNT também revelou que a empresa dona do veículo, a Localima Turismo, operava sob liminar judicial. O ônibus saiu do vilarejo de Santa Cruz do Deserto, município de Mata Grande, no interior de Alagoas, na manhã de ontem, e levava os passageiros para São Paulo. O desastre ocorreu às 13h30, na chamada “Ponte Torta”, próximo ao entroncamento da BR-381 com a BR-262, a oito quilômetros da sede urbana de João Monlevade e a 1,5 quilômetro do Bairro Jacuí.





A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar as causas do desastre minutos depois da queda do ônibus. Relatos de testemunhas apontam que as más condições mecânicas do veículo contribuíram para o acidente. Segundo testemunhas, o ônibus seguia pela BR-381, no sentido Ipatinga. Ao descer a serra, quando se aproximava da “Ponte Torta”, viaduto sobre o Rio Piracaba e a estrada de ferro Vitória Minas, o ônibus perdeu os freios e entrou pela contramão, descontrolado, chegando a bater no retrovisor de outro veículo que viajava no sentido contrário.





No “embalo da descida”, o veículo passou pela Ponte Torta, mas na subida perdeu aceleração (possivelmente por um outro problema mecânico) e começou a descer de ré, ainda segundo as testemunhas. Nesse momento, seis pessoas saltaram do veículo em movimento – uma delas seria o condutor do ônibus, que não foi identificado. Na sequência, o ônibus despencou do viaduto e pegou fogo.





As informações sobre a altura da queda variaram ao longo do dia, entre 15 e 35 metros. Mas a medição da perícia constatou que a altura é de 23 metros entre o viaduto e a área onde o ônibus caiu, ao lado dos trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Na noite de ontem, equipe da Vale, que opera a ferrovia, trabalhava na liberação da área.





Houve um grande esforço das equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e voluntários para o socorro às vítimas, levadas, inicialmente, para o Hospital Margarida, em João Monlevade. O hospital viveu uma situação de caos, já que estava superlotado, como referência regional para atendimentos aos pacientes da COVID-19, em alta em João Monlevade e municípios nos últimos dias.





Transporte aéreo

Hoje, guindaste retirou ônibus do local da queda, sobre a linha férrea (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Ainda na tarde de ontem, três vítimas gravemente feridas no acidente foram transferidas para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Elas foram removidas pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), depois de atendidas no Santa Margarida. Uma das vítimas em estado grave transferidas para a capital é uma criança de 11 anos, que foi intubada. Também foram removidos um idoso com trauma na coluna e e traumatismo craniano, e outra criança na faixa de 8 a 10 anos. Ainda na tarde de ontem, três vítimas gravemente feridas no acidente foram transferidas para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Elas foram removidas pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), depois de atendidas no Santa Margarida. Uma das vítimas em estado grave transferidas para a capital é uma criança de 11 anos, que foi intubada. Também foram removidos um idoso com trauma na coluna e e traumatismo craniano, e outra criança na faixa de 8 a 10 anos.





Salto



Veja o que se sabe sobre o acidente (clique para ampliar) (foto: Arte EM) Um dos passageiros que conseguiram escapar ilesos ao pular do ônibus em movimento relatou como foi a ação que salvou sua vida. O sobrevivente, identificado com o Cícero, disse que percebeu quando o ônibus perdeu o freio na descida e passou pela ponte sobre o Rio Piracicaba. “Percebi que tinha algo errado e fiquei em posição de movimento”, relatou o passageiro, explicando que já se preparou para saltar do ônibus em movimento.