Divinópolis proíbe consumo de bebidas alcoólicas em bares

A prefeitura havia decretado outras restrições para venda de bebida alcóolicas na cidade. (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

O consumo deemestá proibido em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais, a partir desta segunda-feira (21/12). O decreto restringido o funcionamento será publicado no Diário Oficial dos Municípios na mesma data. Ele se estende também a outros estabelecimentos alimentícios, como lanchonetes, lojas de conveniência e semelhantes e mantém algumas normas anteriores.

Estes locais poderão funcionar de 5h às 23h, todos os dias da semana. O consumo é vetado no interior e vale também para praças de alimentação, por exemplo, de shoppings durante todo o horário de funcionamento. O decreto mantém algumas normas já publicadas, por exemplo, ada junção de, no máximo, duas mesas e com seis cadeiras. A regra se estende àquelas dispostas na calçadas e no interior dos estabelecimentos.

Ainda continua proibida a venda de bebidas alcoólicas após as 23h, inclusive na modalidade de entrega em domicílio (delivery) ou para a retirada no local. Os shopping centers deverão controlar o acesso de pessoas ao seu interior por meio de senhas, não podendo o número de frequentadores ultrapassar os limites definidos nos protocolos sanitários da Vigilância Sanitária.

Em caso de descumprimento das normas sanitárias, o proprietário poderá pagar multa que varia de 50 e 100 Unidade-Padrão Fiscal do Município (UPFM), isto é, entre R$ 3.997,50 e R$ 7.995,00. O decreto também estabelece a interdição imediata.



Aumento de internações

A recomendação partiu do Comitê Extraordinário COVID-19 da Secretaria de Estado de Saúde (Ses). Na nota técnica, ele sugeria a adoção de medidas, exemplificando, com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas. A justificativa é 'o tempo prolongado de ausência de uso de máscaras'. A sugestão foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Enfrentamento à doença do município.

A decisão é embasada no aumento de internações em decorrência do novo coronavírus, principalmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A média diária é a maior deste o início da pandemia, com 38 pacientes internados em estado grave. Já na enfermaria, as internações chegam a 52 por dia.

Outros recordes chamam a atenção. O número de novos casos confirmados/dia chega a 44,3. Até esta sexta-feira (18/12), dezembro soma 797 confirmações e 5058 notificações.

Em números gerais, a cidade contabiliza 3290 pacientes testados positivos para COVID-19 e 87 mortes. Já são 24.174 notificações.

