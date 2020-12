COVID-19: Divinópolis restringe funcionamento de bares e restaurantes

(foto: A coordenadora da Vigilância em Saúde Janice Soares disse que novas medidas restritivas podem ser editadas.)

O avanço de casos epor COVID-19 levou a Prefeitura de, na Região Centro-Oeste de Minas, a restringir o funcionamento de. O novo decreto abrange também lanchonetes, lojas de conveniência e semelhantes. As medidas estão em vigor desde essa terça-feira (15/12).

A partir de agora, esses estabelecimentos poderão funcionar entre 5h e 23h, todos os dias da semana. A comercialização de bebidas alcoólicas poderá ser feita apenas nos horários designados, sendo vedada a prática de delivery e de retirada no local. Outra determinação é a limitação da junção de duas mesas, com no máximo seis cadeiras.

Em caso de descumprimento das normas sanitárias, o estabelecimento será penalizado com interdição imediata do local, além de multa entre 50 e 100 Unidade-Padrão Fiscal do Município, isto é, entre R$ 3.997,50 e R$ 7.995.

Intensificação

O prefeito Galileu Machado (MDB) aguarda a classificação do município nesta semana no Minas Consciente para definir novas restrições. Os dados são repassados, geralmente, na quinta-feira pela manhã. “Acredito que não seja suficiente para irmos para a onda vermelha, mas vamos ficar próximos”, afirmou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Janice Soares. Ela não antecipou quais devem ser as novas medidas, mas disse que já estão previstas dependendo dos índices apurados.

“Caso a gente vê os números piorando até quinta ou sexta, pode ser que a situação esteja mais grave, com certeza o prefeito vai editar mais decretos de restrições”, disse.

Na última semana, ao migrar para a onda amarela, o município já havia ameaçado a proibir o consumo de bebida alcóolica em bares e restaurantes. A hipótese não está descartada. Para evitar as novas restrições, a coordenadora pede conscientização.

“Claro que hoje não estamos no lockdown, mas a orientação é, sim, em função do colapso que nosso sistema está apresentado, desta questão grave, que fique em casa. Quando estávamos naquela fase avançada, a gente pedia o distanciamento, agora pedimos o isolamento”, recomendou.

Divinópolis bateu 3.167 notificações do novo coronavírus nesta quarta-feira (16/12) e 85 mortes. A média diária de confirmações é de 41,1 pacientes e de 272 notificações, os maiores índices desde o início da pandemia. As taxas de internação também superam os meses anteriores. A média/dia da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 37 e 52 na enfermaria.

*Amanda Quintiliano/Especial para o EM

