COVID-19: onda vermelha chega ao Vale do Aço e permanece em Valadares

Na área central de Governador Valadares, fiscais da Prefeitura têm agido com rigor na fiscalização, cumprindo a lei (foto: Tim Filho) se manteve na onda vermelha do Plano Minas Consciente, frustrando alguns comerciantes que sonhavam com a possibilidade de ascensão à onda amarela. O anúncio da permanência de Governador Valadares na onda vermelha foi feito no início da noite desta quarta-feira (9/12). se manteve nado Plano Minas Consciente, frustrando alguns comerciantes que sonhavam com a possibilidade de ascensão à onda amarela. O anúncio da permanência de Governador Valadares na onda vermelha foi feito no início da noite desta quarta-feira (9/12).

Além da macorregião de Valadares, o Vale do Aço migrou para o onda vermelha. Ipatinga e outras cidades do Vale do Aço terão de restringir o funcionamento do comércio e de outras atividades econômicas, apenas aos serviços essenciais.





A alta de 39% na taxa de incidência do novo coronavírus no estado, nos últimos sete dias, foi um dos principais motivos para o retrocesso. O grupo técnico também optou pela regressão da macrorregião Noroeste para a onda amarela, totalizando cinco regiões na fase que permite serviços como academias, salões de beleza e clubes, além do consumo em bares e restaurantes.





Apenas a Região Norte avançou, juntando-se ao Triângulo do Norte e ao Triângulo do Sul na onda verde, a mais flexível do plano. As mudanças passam a valer no próximo sábado (12/12).

Cautela

O governador Romeu Zema fez um alerta e pediu para que a população mantenha os cuidados de distanciamento e higienização. “Infelizmente, várias regiões tiveram uma regressão nesta última semana. Isso demonstra claramente, como já vem ocorrendo há cerca de três semanas, que a pandemia no estado está piorando", disse.

O governador disse que a situação tem toda a atenão de seu governo, que teve, segundo ele, números muito melhores, há cerca de 45 dias. "Temos feito todo esforço, mas a população também precisa contribuir, como já contribuiu até o momento. Todos os cuidados preparativos e planejamento com relação à vacinação já estão sendo providenciados”, afirmou.





Nas regiões Vale do Aço e Sudeste, que regrediram para a onda vermelha, mais às regiões Leste do Sul, Nordeste, Jequitinhonha e Leste, que estão na fase mais restritiva do Minas Consciente, somente poderão os serviços considerados essenciais, como:





- Supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência

- Bares (somente para delivery ou retirada no balcão)

- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros

- Serviços de ambulantes de alimentação

- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop

- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito

- Vigilância e segurança privada

- Serviços de reparo e manutenção

- Lojas de informática e aparelhos de comunicação

- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões

- Construção civil e obras de infraestrutura

- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores

Mesmo com as restrições, muitos comerciantes estão ignorando a onda vermelha. Nesta quarta-feira, várias lojas do centro de Governador Valadares, que estavam permitindo a entrada de clientes, foram alvo de fiscais da Prefeitura. Os comerciantes foram notificados pelos fiscais, que exigiram que todos cumpram as determinações legais de vender apenas no sistema "delivery" ou por meio de suas redes sociais, permitindo que o cliente retire a compra na porta da loja.

Novo protocolo

Com objetivo de equilibrar segurança sanitária e economia, o Comitê Extraordinário COVID-19 aprovou, nesta quarta-feira (9/12), novos protocolos para funcionamento do comércio em dezembro, um dos meses mais importantes para o segmento em função do Natal.





Conforme sugestão do grupo técnico, o comércio varejista e atacadista, atualmente permitido na onda amarela, poderá funcionar em onda vermelha, desde que o gestor municipal adote medidas adicionais. Entre os critérios de segurança estão o aumento de fiscalização sobre o uso de máscara, limite de 1 cliente/consumidor para cada 10 metros quadrados e restrição do horário de funcionamento de bares e restaurantes até as 22h, com proibição do consumo em pé.