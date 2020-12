COVID-19: BH registra saltos na ocupação de UTI e na taxa de transmissão

Belo Horizonte registrou 936 novos casos de COVID-19 entre sexta da semana passada e esta segunda (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)









Vale lembrar que, desde 4 de agosto, a PBH considera também os leitos da rede privada para medir o indicador.





Aumentos foram constatados na ocupação de leitos de terapia intensiva e na taxa de transmissão (foto: Divulgação/PBH) A taxa de transmissão, por sua vez, teve um novo aumento: foi de 1,06 para 1,09. Na quinta passada, o índice estava em 1,05 e subiu um décimo no dia seguinte. Em novembro, chegou a atingir 1,13, o maior patamar desde julho. O indicador fica na fase de controle quando está abaixo de 1.





Entre a última sexta-feira e esta segunda-feira, Belo Horizonte registrou 936 casos e 13 mortes. Ao todo, a prefeitura da capital mineira já constatou 56.106 pessoas infectadas pela COVID-19 e 1.698 falecimentos provocados pela doença. Outras 96 vidas perdidas estão em investigação.





Decreto de controle





Começou a vigorar nesta segunda , em Belo Horizonte, o Decreto Municipal 17.484/2020, que proíbe o consumo de bebidas alcóolicas em bares, restaurantes e demais estabelecimentos da capital. A medida é uma tentativa de diminuir a circulação de pessoas, ampliar o distanciamento social e conter comportamentos que têm

ampliado o risco de transmissão da COVID-19 na cidade.





Além de não poderem vender bebidas para consumo no local, os proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes e cantinas não podem admitir que seus clientes bebam nas dependências do estabelecimento, ainda que tenham comprado em outro lugar. A restrição atinge também as feiras públicas e licenciadas e as praças de alimentação.





Os índices que medem a ocupação dee adaem Belo Horizonte tiveram novos saltos nesta segunda-feira (7/12). De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela prefeitura da capital mineira, os números estão em, respectivamente.