Juiz de Fora tem 10 mil casos de COVID-19 e bate recorde de hospitalização

Abaixo assinado é contra o fechamento do comércio durante a pandemia (foto: divulgação) Juiz de Fora regredir para Onda Vermelha, a cidade ultrapassa os 10 mil casos confirmados de COVID-19. Além disso, neste sábado (5/12), o número de pessoas internadas - por causa da doença - bate recorde de 348 hospitalizações. Em meio às discussões sobreregredir para Onda Vermelha, a cidade ultrapassa os 10 mil casos confirmados de. Além disso, neste sábado (5/12), o número de pessoas internadas - por causa da doença -de 348 hospitalizações.

Nesta semana, Juiz de Fora registrou números crescentes de casos de coronavírus e de mortes diárias. De acordo com painel gerencial da Prefeitura, hoje, a taxa de ocupação de UTI está em 81,76%. O número de casos confirmados é de 10.191 e 339 pessoas já morreram de COVID-19.

Impasse

Em reunião na noite de quinta-feira (3/12), o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 aprovou o regresso para a Onda Vermelha - mais restritiva - do programa Minas Consciente do governo de Minas. O comitê é formado por representantes de associações, hospitais, prefeitura, defensoria pública, comércio, setores da segurança, universidade, bares, restaurantes e sindicatos.

Mas, em menos de 24 horas, comerciantes se mobilizaram nas redes sociais e reagiram contra o fechamento do comércio.

Devido à pressão, na noite de sexta, uma reunião extraordinária decidiu por voltar atrás da decisão , e Juiz de Fora vai continuar na Onda Amarela. Porém, com restrições extras e o compromisso de realização de campanha em massa para conscientizar a população sobre os riscos da COVID-19 e respeitar os protocolos sanitários.

Para o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio JF) Emerson Beloti, se o comércio fechar as portas novamente, vai ser uma "quebradeira''. Segundo ele, durante a pandemia, a cidade já perdeu quatro mil trabalhadores, e hoje são 40 mil empregados no comércio. Quanto aos empreendedores, Beloti explica que cerca de 200 empresários faliram.

Mesmo com a decisão de não aderir à Onda Vermelha, nesta manhã de sábado (5), comerciantes realizaram protesto no Calçadão da Rua Halfeld, no Centro.

Protesto de comerciantes defende maior fiscalização para evitar aumento de casos e fechamento das portas (foto: divulgação)



Além disso, eles fizeram um abaixo-assinado contra o fechamento do comércio, durante a pandemia. Eles defendem maior fiscalização dos órgãos oficiais e conscientização, para evitar aumento de casos. Ao mesmo tempo, defendem manter a economia girando para evitar o desemprego.