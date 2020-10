COVID-19: número de mulheres infectadas é maior em Varginha

Número de mulheres infectadas é maior em Varginha (foto: Wikipédia/divulgação )

A Prefeitura deregistrou 38 casos do novonesta terça-feira (6). A cidade bateu novoe já soma 1115 registros e 38confirmadas.

De acordo com a prefeitura, a busca ativa feita na cidade influenciou os dados. “Estamos fazendo, ao longo dessa semana, um mutirão de busca. Estamos atrás de pessoas que tiveram síndrome gripal e que não compareceram nas unidades para fazerem o teste rápido. Então, grande parte dos números de hoje é de pessoas que só têm a memória imunológica, mas não têm a doença em atividade”, explica o secretário de Saúde, Luiz Carlos Coelho.

Segundo o secretário, mesmo assim esses casos precisam ser incluídos no boletim. "Qualquer que seja a suspeição de síndrome gripal ou de COVID-19, do terceiro ao sétimo dia, deve ser feito o PCR, aquele teste do cotonete ou da saliva, e se passar do sétimo dia de sinais de sintomas, será agendado o teste rápido, no 14º dia", alerta.

Além disso, desse total de 38 casos novos, 22 sãoe 16 são homens. O último boletimdivulgado pelo município, também mostra que as mulheres representaram 53% do dos registros. “Mulheres são mais receptivas para buscar as unidades de saúde, mesmo quando estão pouco sintomáticas. Diferente dos homens, que percebemos uma certapara fazer a”, afirma.

Camila Pereira é médica e fazia residência na área de ortopedia em um hospital de Campinas, interior paulista. Com a pandemia, o trabalho foi remanejado para o tratamento de pessoas com COVID-19. “Foi aí que eu me contaminei. Senti muita dor de cabeça. No começo, achei que fosse sinusite. Depois veio a febre, mal-estar, ausência de paladar e falta de ar”, diz Camila.

Segundo a médica, nesse meio tempo, antes dos sintomas evoluírem, ela teve contato com o namorado, que mora em Varginha. Romolo Alves é representante de vendas e também foi infectado com o novo coronavírus.“Eu tive um resfriado forte, perdi o olfato e senti muita dor nas articulações”, explica Romolo.

Logo na sequência, os dois fizeram o teste RT-PCR e deu positivo. “Agora estou mais tranquila, porque a probabilidade de reinfecção é mais baixa. Voltei para Varginha e estou trabalhando no Hospital de Campanha”, finaliza Camila.

